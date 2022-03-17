تفاصيل مرعبة.. خادمة تتبول بطعام أسرة كويتية لمدة عام

في واقعة مقززة، ألقت الأجهزة الأمنية الكويتية القبض على عاملة منزلية كانت تضع فضلاتها في طعام أسرة كويتية بشكل منتظم لمدة عام بغرض الانتقام.
وأرجعت الخادمة سبب فعلتها الشائنة لأن الغرفة المخصصة لإقامتها منفصلة عن بقية الغرف حيث توجد أعلى سطح المنزل.
إلى هذا، احتجزت وافدة تعمل خادمة منزلية في نظارة أحد مخافر العاصمة الكويتية، فيما وقع مدير عام مديرية أمن محافظة قرار إبعادها إداريا، "بعد إقدامها على تصرف شديد الغرابة وجرم يتنافى مع ما وضعته أسرة كويتية فيها من ثقة بوضعها فضلات في طعامهم بشكل منتظم على مدى أكثر من عام".
وفي التفاصيل، التي أوردتها صحيفة الأنباء الكويتية كشف مصدر أمني، ع أن مواطنا تقدم صباح أمس الأربعاء ببلاغ إلى الجهات الأمنية مصطحبا معه خادمته، وهي من الجنسية الهندية، ومقطعا مصورا يكشف جريمتها.
فيما قال المـصدر إن المـواطن أوضح أنه ومنذ فترة بدأت الأسرة تشعر بأن الأطعمة التي تعدها لهم الخادمة ليست على ما يرام وأن هناك تغيرا في مذاقها، فلجأت إلى وضع كاميرا مراقبة دون أن تعرف الخادمة فكانت الصدمة القوية برصد الخادمة تضع الفضلات السائلة في إناء ثم توزعها على الأطعمة والمشروبات.
بمواجهة الخادمة الهندية بالمقطع الذي صور داخل غرفة إعداد طعام المواطن اعترفت بأنها تفعل ذلك من باب الانتقام من الأسرة وأنها تعمدت تلويث الأطعمة والمشروبات بطرق أخرى أيضا.
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