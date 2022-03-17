قتل عارضة أزياء واعترف.. "نمت مع جثتها في حقيبة 3 ليال"

اعترف صديق عارضة الأزياء الروسية غريتا فيدلر السابق (23 عاماً)، أنه خنقها حتى الموت بعد خلاف مالي في موسكو، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
كما قال ديمتري كوروفين للمحققين إنه نام في غرفة فندق لمدة 3 ليال مع جثتها التي وضعها في حقيبة سفر اشتراها.
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كذلك، اعترف بأنه نقل الجثة مسافة 300 ميل إلى منطقة ليبيتسك وتركها في صندوق السيارة لأكثر من عام.
ولفت إلى أنه ظل ينشر الصور والرسائل على وسائل التواصل الاجتماعي للعارضة، ليجعل الأصدقاء يعتقدون أنها لا تزال على قيد الحياة.
يذكر أن الشرطة الروسية عثرت على جثة عارضة الأزياء الروسية غريتا فيدلر (23 عاماً) داخل شنطة سفر، أمس الأربعاء، وذلك بعد أكثر من عام على اختفائها.
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