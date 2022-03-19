خدعة بصرية تكشف جوانب من شخصيتك! جربها الآن

وسط انتشار الاختبارات التي تعتمد على الخدع البصرية، تبرز في كل حين صور قد تختلف في أنها قد تؤشر إلى شخصيتك حين تحدد ماذا ترى فيها أولاً.

وتجتاح تلك الصور والاختبارات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم التفاعل معها بالإجابات والتعليقات.

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شخصيتك وطريقة تفكيرك

ووفق موقع Ranker، فإن للعقل طرقاً خفية وذكية لكشف جوانب من شخصيتك قد لا تظهر على الفور.

على سبيل المثال كل واحدة من هذه الخدع البصرية تكشف شيئاً مميزاً عن شخصيتك، اعتماداً على ما تراه عندما تنظر إليها.

كما أوضح Ranker أن كيفية معالجة العين للمعلومات المرئية تحدد ما يفسره العقل عندما ينظر إلى الصورة.

كذلك لفت إلى أن الخدع البصرية تخبرك كثيراً عن طريقة تفكيرك ونقاط قوتك وضعفك وكيف تختبر العالم.

شخصان أم مزهرية؟

ومن تلك الاختبارات، انتشرت صورة خدعة بصرية كلاسيكية ابتكرها عالم النفس والفيلسوف الدنماركي إدغار جون روبن لأول مرة.

فما الذي تراه؟ هل هي صورة لشخصين يواجه أحدهما الآخر أم مزهرية مزخرفة؟

إن رأيت الشخصين أولاً، إذاً فإن عينيك تلتقطان التفاصيل، لذلك من المحتمل أن تكون شخصاً يلقي الضوء بسهولة على التفاصيل ويستشعر الخطوات التي يجب إنجازها للوصول إلى الهدف.

أما إن رأيت المزهرية أولاً، إذاً فإنك ترى الصورة الأكبر مع تركيز أقل على التفاصيل.