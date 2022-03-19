شاهد.. صياد يصطدم بديناصور حي عمره 100 عام!
سمكة عملاقة يبلغ ارتفاعها 10 أقدام ونصف القدم
وقف صياد كندي مذهولاً أمام ما وجده صدفة حينما كان يصطاد في نهر فريزر.
فقد التقى إيف بيسون بسمكة "ديناصور حي" ضخمة يبلغ ارتفاعها 11 قدما وتزن 588 رطلاً.
وأسر بيسون الوحش الذي يعتقد أن عمره يصل إلى 100 عام، ثم شارك الفيديو عبر حسابه في تيك توك.
"أعادها من حيث أتت"
وأرفق المقطع وهو يقول: "نتحقق من هذه السمكة العملاقة.. يبلغ ارتفاعها 10 أقدام ونصف، وربما 500، وربما 600 رطل".
ثم أضاف أنه وضع عليها علامة بعدما التقطها، مؤكداً إعادتها من حيث أتت.
ووفق المعلومات، فإن السمكة من نوع "الحفش"، يشار إليها غالبا باسم "الديناصورات الحية" لأنها تعود إلى العصر الجوراسي.
وقام الصياد بوضع علامة على السمكة قبل إطلاقها مرة أخرى في الماء، حيث سبحت ببطء بعيدا، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع "نيويورك بوست".
يذكر أن هذا النوع من الأسماء يعد أقوى أسماك المياه العذبة في العالم، ويبلغ معدل وفياته إثر الصيد 0.012%، لذلك فهي لا تموت أبدا.
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