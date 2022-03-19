شاهد 3 رواد يصلون بألوان علم أوكرانيا لمحطة الفضاء الدولية

ظهر 3 رواد روس وهم يصلون أمس الجمعة إلى محطة الفضاء الدولية، مرتدين سترات من ألوان العلم الأوكراني، بعد التحام مركبة "سويوز" التي أقلعت بهم من قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية في كازاخستان، فاستقبلهم الفريق المرابط بالمحطة، والمكون من 4 أميركيين وروسيين اثنين وألماني، بعناق ومصافحة.

وسيبقى الرواد أوليغ أرتمييف ودنيس متفييف وسيرغي كورساكوف، حوالي 6 أشهر على المحطة التي يحلون فيها مكان الروسيين بيوتر دوبروف وأنطون شكابليروف والأميركي مارك فاندي، المقرر عودتهم إلى الأرض في 30 مارس الجاري، وفقا لخبر مختصر بثته الوكالات، وقالت فيه إنهم قاموا بتغيير ستراتهم المميزة باللونين الأصفر والأزرق أثناء رحلتهم من قاعدة الإقلاع إلى المحطة، والتي دامت 3 ساعات و10 دقائق.





وبثت الوكالات أن وصولهم جاء وسط توترات شديدة بين الغرب وموسكو، بشأن الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا المستمر منذ أكثر من 3 أسابيع، وأن ستراتهم المختلفة عن المعتاد، تم وضعها داخل "سيوز" قبل أسبوع، وارتداؤها بعد الإقلاع، على حد ما استنتجت بعض الوكالات، فيما لفتت السترات انتباه مسؤولي وكالة NASA الأميركية وأعضاء فيلق رواد الفضاء التابعين لها، فقال تيري فيرتس، القائد الأميركي السابق لمحطة الفضاء الدولية: "رائع.. رائع فقط".