لوكاشينكو عن صحة بوتين: سيشهد جميع جنازاتنا

بعدما اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الرئيس الروسي "غير رشيد"، فيما وصفه رئيس الحكومة الهولندية مارك روته بأنه "مصاب بجنون العظمة تماماً"، رد الحليف الوثيق لفلاديمير بوتين على هذه التصريحات.

فقد صرح رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، أن بوتين يتمتع بصحة جيدة و"في أفضل حالاته على الإطلاق"، مضيفاً: "كما يقولون هنا: سيشهد جميع جنازاتنا".

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أتى ذلك في معرض حديثه خلال مقابلة أجرتها قناة "تي.بي.إس" التلفزيونية اليابانية، وفق رويترز.

كما أضاف لوكاشينكو في تسجيل للمقابلة نشرته وكالة "بيلتا" الرسمية للأنباء في بيلاروسيا: "أنا وهو لا نلتقي كمجرد رئيسين، إذ تربطنا صداقة يسودها الود. أنا مطلع تماماً على كل تفاصيله لأقصى حد، سواء كانت رسمية أو شخصية"، نافياً ما يشير إلى أن بوتين ليس في أوج قوته.

"يتمتع بالكفاءة التامة"

كذلك قال لمُحاوره في المقابلة: "أنت والغرب يجب أن تُخرجوا هذا الخيال من رؤوسكم".

وأكد أن "بوتين يتمتع بالكفاءة التامة. إنه في أفضل حالاته على الإطلاق.. إنه شخص راشد تماماً ينعم بصحة بدنية جيدة.. إنه رياضي".

يذكر أن موسكو استخدمت أراضي بيلاروسيا نقطة انطلاق لعمليتها العسكرية في أوكرانيا يوم 24 فبراير الفائت.

ولفت زعماء غربيون إلى أن فلاديمير بوتين أخطأ تقدير تكلفة شن هجوم عسكري على أوكرانيا، إذ تكبدت قواته خسائر فادحة وتعثر تقدمها بشكل كبير رغم ما يبدو من تفوقها على خصمها، بحسب تعبيرهم.