أبرز راقصي الباليه بالعالم يشاركون بحفل "الرقص من أجل أوكرانيا"

بعيدا عن ساحات القتال الدائر في أوكرانيا، التقى راقصو الباليه الروس والأوكرانيون في لندن الليلة الماضية في حفل خيري جمع بعض أبرز الراقصين في العالم، من أجل جهود الإغاثة الإنسانية في الدولة التي تمزقها الحرب.

ونال نحو 20 راقصا تصفيقا مدويا هز جنبات القاعة المزدحمة في مسرح كوليسيوم لندن خلال حفل "الرقص من أجل أوكرانيا".

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وقال إيفان بوتروف، وهو من أوكرانيا ونظم الحدث مع الرومانية ألينا كوجوكارو، لرويترز "لدينا الكثير من الأحباء في الوطن. لا يمكننا الجلوس مكتوفي الأيدي في المنزل ومشاهدة الأخبار فقط، أردنا القيام بشيء ما".

وبدأت روسيا حربها على أوكرانيا في 24 فبراير، فيما وصفته موسكو بأنه "عملية خاصة" لنزع سلاح جارتها.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن 847 مدنيا على الأقل قتلوا وأصيب 1399 في أوكرانيا حتى يوم الجمعة. وفر أكثر من 3.3 مليون لاجئ من أوكرانيا عبر حدودها الغربية فيما نزح حوالي مليونين آخرين داخل البلاد.

ورفعت بعض الجماهير العلم الأوكراني خلال الحفل، حيث قدم راقصون من العديد من البلدان بما في ذلك البرازيل وإيطاليا وبريطانيا عرضا مبهرا على المسرح الذي أضاء بظلال من اللونين الأصفر والأزرق.

وكان من بين المشاركين كاتيا خانيوكوفا من أوكرانيا وناتاليا أوسيبوفا من روسيا.

وكان هناك أيضا راقصون من الولايات المتحدة وفرنسا واليابان والأرجنتين في الحدث الذي قال المنظمون إنه جمع ما لا يقل عن 140 ألف جنيه إسترليني (184520 دولارا أميركيا) استجابة لنداء لجنة الطوارئ الخاصة بالكوارث في أوكرانيا.

وقال بوتروف "اتصل بنا العديد من الفنانين وعبروا عن رغبتهم في المشاركة.. كم هو مُلهم هذا الدعم الذي قدمه الناس، لكننا بحاجة إلى مزيد من الدعم في أوكرانيا، والمزيد من الدعم من مختلف الحكومات في جميع أنحاء العالم".