عسكريتاريا.. يغطي فعاليات معرض الدفاع الدولي بالرياض

يواصل برنامج عسكريتاريا تغطية فعاليات معرض الرياض الدولي والذي أقيم بالرياض.

ويستعرض البرنامج في فقرته الأولى العروض الحية التي أقيمت بالمعرض وخاصة العروض الجوية التي أظهرت مهارات الطيارين المشاركين فيها.

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كما يلقي نظرة على نظام S400 الدفاعي والذي تنتجه شركة Almaz الروسية واستعرضته روسيا في جناحها بالمعرض وتسعى عدد من دول المنطقة لامتلاكه، كما تسبب في أزمة بين تركيا والولايات المتحدة بعد حصول الأولى عليه ونتج عنه استبعاد الولايات المتحدة بتركيا من برنامج إنتاج مقاتلة الجيل الخامس F35.

وأيضا نلقي نظرة على نظام الإتصال الحديث التي تنتجه شركة موتورولا والذي يطور الاتصالات بين الجنود ويمنحهم إمكانية التواصل بالفيديو المسجل أو المباشر بدلا من الصوت فقط.

كذلك استخدام أيا من شبكات التغطية الموجودة مع جماية سرية الاتصال من أي اعتراض ممكن بالإضافة لامكانية استخدامه عبر ترددات الجيوش الخاصة.

ثم يستضيف البرنامج في فقرته الثانية السيد تشارليز ديفس نائب رئيس شركة L3Harris، والذي استعرض تاريخ تعاون الشركة مع السعودية وكذلك خططها المستقبلية في منطقة الشرق الأوسط كما استعرض اللقاء قدرات الشركة وإمكاناتها فيما يتعلق بالحرب الإلكترونية والمسيرات.

أما في الفقرة الثالثة فيلقي البرنامج نظرة عن قرب على نظام الطاقة الكبرى الليزر المضاد للمسيرات والذي تنتجه شركة ريثيوم وتسعى لتسويقه بمنطقة الشرق الأوسط خاصة بعد التهديدات التي تعرضت لها عددا من دول المنطقة مؤخرا.

وفي الفقرة الرابعة يستضيف البرنامج السيد إدوارد بيليسر مسؤول تسويق الطائرات العسكرية بشركة إيرباص ميلاتري الفرنسية

والذي يتحدث عن خطط الشركة في منطقة الشرق الأوسط ويركز حديثه على طائرة A400 M وهي أحدث طائرة نقل عسكرية يتم إنتاجها من قبل إيرباص للدفاع والفضاء.

وأيضا طائرة A330 MRTT التي تخدم بالسعودية منذ عام 2008 وتخدك بالإمارات منذ عام 2009 كما تسعى بعض دول المنطقة للحصول عليها مؤخرا ومنها مصر.

وفي الفقرة الخامسة يستعرض البرنامج تاريخ دبابة إبرامز التي تنتجها شركة جنرال داينمكس الأمريكية والتي استخدمتها الولايات المتحدة في العراق خلال حرب الخليج الأولى وفي عام 2003.

وفي الفقرة الأخيرة يستضيف البرنامج نستضيف المهندس زياد بن حمود المُسلَّم الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة والذي أطلعنا عن تفاصيل إطلاق الهوية الجديدة للشركة بالمعرض وكذلك خطط الشركة لتوطين صناعة الإلكترونيات بالمملكة كجزء من تحقيق أهداف رؤية 2030 والتي تشمل توطين 50% من الصناعات الدفاعية بالمملكة.

