.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

شاهد مسلحاً يهاجم مسجداً بكندا بفأس ورذاذ حارق.. ومصلون يوقفونه

  • الخط
Police investigate a shooting incident in Ottawa, Ontario, Canada January 8, 2020. (File photo: Reuters)
الشرطة الكندية - أرشيفية

شاهد مسلحاً يهاجم مسجداً بكندا بفأس ورذاذ حارق.. ومصلون يوقفونه

مصلون أصيبوا بجروح طفيفة من الرذاذ الحارق المخصص لصد هجمات الدببة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

هاجم رجل مسلح بفأس وعبوة رذاذ حارق مصلين في مسجد في إحدى ضواحي تورونتو، السبت، ولقي الهجوم الذي لم يخلف ضحايا إدانة "شديدة" من رئيس الوزراء جاستن ترودو.

وقالت الشرطة المحلية في بيان، إن الرجل البالغ 24 عاما والذي تم اعتقاله، دخل المسجد في مدينة ميسيساغا في أونتاريو شرق كندا ورشّ المصلين بالرذاذ الحارق قبل أن يسيطروا عليه.

وأوضحت أن مصلين أصيبوا بجروح طفيفة من الرذاذ الحارق المخصص لصد هجمات الدببة.

وقدرت الشرطة أن الهجوم "تصرف فردي"، مشيرة في الآن ذاته إلى أنه يمكن أن يكون "عملا معاديا للإسلام".

الأمم المتحدة تعلن يوماً عالمياً سنوياً لمكافحة الإسلاموفوبيا العرب والعالم الأمم المتحدة تعلن يوماً عالمياً سنوياً لمكافحة الإسلاموفوبيا

من جانبه، ندد رئيس الوزراء جاستن ترودو عبر تويتر بالهجوم "المقلق للغاية"، وقال "أدين بشدة هذا العنف الذي لا مكان له في كندا"، مشيدا بـ"شجاعة" من كانوا في المسجد.

كما شجب العديد من السياسيين، بينهم رئيس بلدية تورنتو ورئيس وزراء المقاطعة، الهجوم على مكان للعبادة.

وأشاد إمام المسجد عبر مواقع التواصل الاجتماعي برد فعل المصلين. وقال إبراهيم هندي "قبل أن يُلحق أذى بالمصلين، نجح العديد من المصلين بشجاعة في توقيفه".

وكان سائق شاحنة خفيفة قد قتل في أونتاريو في حزيران/يونيو الماضي أسرة مسلمة عمدا، وهو هجوم خلف صدمة في كندا ووصفه ترودو بأنه "إرهابي".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل فقدت روسيا قوتها الناعمة بسبب الحرب في أوكرانيا؟ هل فقدت روسيا قوتها الناعمة بسبب الحرب في أوكرانيا؟
اكتشف المزيد