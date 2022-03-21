فيديو.. شرطي يجثو على رقبة طفلة لضبطها خلال شجار مدرسي

قالت شرطة مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن الأميركية في بيان، إن شرطياً يخضع للتحقيق بعد اتهامه بأنه جثا بركبته على رقبة فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً للسيطرة عليها بعد مشاجرة مدرسية.

وأثارت الواقعة، التي حدثت في 4 مارس بمدرسة لينكولن الإعدادية، اهتماماً عاماً مرة أخرى بعد أن نشرت المنطقة التعليمية بالمدينة مقطعاً مصوراً لها يوم الجمعة.

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وكانت إدارة المنطقة قد استعانت بشون جوتشو كحارس أمن بدوام جزئي، عندما يكون خارج الخدمة في قوة شرطة المدينة.

وتأتي هذه الحادثة بعد عام من إدانة ضابط شرطة مينيابوليس السابق ديريك شوفين، الذي جثا بركبته أيضاً على رقبة جورج فلويد وهو يصرخ "لا أستطيع التنفس"، بارتكاب جريمة قتل وحُكم عليه بالسجن لمدة 22 عاماً ونصف العام.

وقالت إدارة شرطة كينوشا على "تويتر"، إن جوتشو استقال من عمله كحارس أمن بمنطقة مدارس كينوشا، لكنه لا يزال يعمل لدى شرطة المدينة.

ونشرت المنطقة تسجيلاً مصوراً للواقعة وثقته كاميرات المراقبة وتظهر فيه طالبتان تتشاجران في غرفة طعام قبل أن يتدخل شخصان بالغان. وظهر في التسجيل المصوّر أن أحد البالغين طرح إحدى الطالبتين أرضاً وجثا بركبته على رقبتها أثناء تقييد يديها.

وقال درو ديفيني محامي الفتاة التي لم تُعرّف إلا بـ"ابنة جيريل بيريز" في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، إن ما حدث "هو تكرار لنفس أسلوب ديريك شوفين لقتل جورج فلويد".

وأضاف ديفيني أن جوتشو "وضع وجهها على الأرض بينما كان خلفها ورفع ساقه اليمنى وضغط بركبته على رأسها".

وأضاف أن الطفلة "أخبرت الضابط بأنها لا تستطيع التنفس"، لكن "الضابط استمر في الضغط بركبته على رقبة ابنة جيريل"، مضيفاً أن جوتشو قيّد يديها واعتقلها في آخر الأمر.