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منطقي أم مبدع.. حدد شخصيتك عبر هذه الصورة!

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منطقي أم مبدع.. حدد شخصيتك عبر هذه الصورة!

دبي - العربية.نت

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انتشرت خلال الأيام الماضية صورة لخدعة بصرية جديدة كالنار في الهشيم على تويتر، تدعي الكشف عما إذا كان الشخص أيسر الدماغ أم أيمن، وذلك اعتماداً على ما يراه.

ما تراه أولاً في هذه الصورة يعكس شخصيتك وما تخفيه بداخلك! الأخيرة ما تراه أولاً في هذه الصورة يعكس شخصيتك وما تخفيه بداخلك!

سمكة أم حورية بحر؟

فإن كنت أيمن الدماغ، سترى سمكة. أما إن كنت أيسر الدماغ فسترى حورية بحر!

وقد تفاعل آلاف الأشخاص مع هذه الصورة، غير أن الكثيرين لم يروا فيها سمكة أو حورية بحر، بل حماراً.

لا إشارة على صحة ذلك

وفي حين زعم هذا الرسم التوضيحي أنه يمكن أن يكشف أي جانب من الدماغ هو الأكثر سيطرة، إلا أن بعض العلماء يؤكدون أن نظرية الفصل بين سيطرة الفص الأيمن على الأيسر في الدماغ ليست علمية أو صلبة، بحسب ما ذكر موقع تلفزيون NDTV.

يشار إلى أنه من الشائع بين الناس أن أصحاب الدماغ الأيسر يتفوقون في التفكير المنطقي والتحليلي، بينما الأشخاص أصحاب الدماغ الأيمن أكثر إبداعاً.

وقد ساد هذا الاعتقاد لعقود، ولكن وفقاً لدراسات "هارفارد هيلث"، فإن الأدلة الجديدة تشير إلى أن التفريق بين الدماغ الأيسر أو الأيمن ليس أكثر من مجرد أسطورة!

بعد كل هذا ما الذي تراه في هذه الصورة يا ترى؟

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