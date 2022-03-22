كيف تلد العقارب؟.. فيديو لصغار ينفجرون من ظهرها يثير جدلا!

من سنوات، والجدل قائم على كيفية ولادة العقارب، خصوصاً بعدما اجتاحت مقاطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعي تدّعي أن تلك الكائنات لا تلد بل ينفجر ظهرها فتخرج الصغار وتقتات على أمها حتى تقتلها.

إلا أنّ هذه المعلومات خاطئة تماماً، ولا علاقة لها لا من قريب أو بعيد بطريقة ولادة العقارب أو سلوكياتها، وذلك وفقاً لتقرير نشرته وكالة "فرانس برس".

مادة اعلانية

انفجار الظهر؟!

ووفق المعلومات، فإن ما انتشر من قصص متداولة حول عقارب على ظهرها صغارها "الفصاعل"، وأنها لا تلد بل ينفجر ظهرها وتخرج صغارها خلال فترة يومين وتتغذى على الأم خلال فترة 3 أيام، معلومات خطأ تجتاح مواقع التواصل منذ سنوات حاصدة آلاف التفاعلات.

كما نقلت الوكالة عن الاختصاصي الفرنسي في علم الحشرات والعنكبوتيات إريك ييتييه قوله إن الحقائق العلميّة وراء ولادة العقرب وسلوكياته.

وأوضح العالم صاحب كتاب "عقارب العالم" (Scorpions du monde)، أن صغار العقرب تفقس من بيوضها ما إن تضعها الأنثى وتتسلّق ظهرها مباشرةً، وهذا ما يبرّر وجود الصغار في الصورة على ظهر أمّها.

هل يفترسون بعضهم؟

وشرح ييتييه أن الولادة تتمّ عن طريق فتحة الأعضاء التناسليّة الموجودة تحت بطن الأمّ وليس بانفجار الظهر كما روّجت له المنشورات المضلّلة.

كما تابع أن الصغار يتسلقون ظهر الأم لتحمي نفسها من خطر الحيوانات المفترسة وتتركها متى يحين الوقت فتستكمل الأمّ حياتها.

أما عن افتراس العقارب لبعضها البعض، فأكد أن هذا السلوك لا تقوم به الصغار بل أنواع من العقارب البالغة، مشيراً إلى أن افتراس العقارب الصغار لبعضها أو لأنواع من جنسها أمرٌ نادر جداً، فهي تفترق ما إن تنزل عن ظهر أمّها.

وبحسب الباحث المغربي طاهر سليماني المتخصص في علم المفصليّات فإن الصغار تترك ظهر أمّها اعتباراً من اليوم الثالث وهي لا تقتات عليها البتّة.

يذكر أن وسائل التواصل الاجتماعي تشهد منذ عام 2015، منشورات مضللة حول عملية ولادة العقارب وبلغات عدّة حاصدة آلاف التفاعلات.

إلا أنها معلومات خاطئة لا أساسات علمية لها أبداً ولا تمتّ بصلة إلى طريقة إنجاب العقارب أو سلوكياتها.