اكشف عما بداخلك.. ماذا ترى لأول وهلة في هذه الصورة؟

تنتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي الصور التي تحتوي على خدع بصرية، أو التي تحتاج لقدر كبير من التركيز، لبيان تفاصيل تلك الصور وخباياها. بل إن بعض هذه الصور قد يكشف تفاصيل شخصية الرائي.

ومن ضمن هذه الصور، تلك التي نشرها موقع صحيفة "ذا صان" The Sun البريطانية، نقلا عن خدعة بصرية للرسام كريستو داغوروف، وهي عبارة عن صورة تحوي في طياتها عدة عناصر تعتمد على الترجمة البصرية مثل الأشجار أو الجذور أو الشفاه.

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فكيف ترى الصورة عزيزي القارئ؟ هل ترى الأشجار؟ أم الجذور؟ أم الشفاه؟

1) الأشجار

فإذا رأيت الأشجار أولا.. فأنت على الأغلب شخص تميل إلى الانفتاح وتهتم كثيرا بآراء الآخرين، وقد تركز بشكل مفرط أحيانًا على ما يعتقده الآخرون عنك.

أنت تتمتع بأدب شديد، كما أنك غامض إلى حد ما، ومن الصعب على الآخرين معرفة ما تفكر فيه في المواقف الاجتماعية. وهذا يعني أنك جيد في إخفاء مشاعرك الحقيقية.

2) الجذور

أما إذا رأيت الجذور أولا.. فأنت على الأغلب شخص خجول ومنطوي. وتقبل النقد البناء وتعمل بجد لتحسين وضعك دائمًا وهو الشيء الذي يمكن أن يلهم الناس من حولك. وقد تبدو لطيفًا إلا أنك صعب المراس ويمكن أن تكون عنيدًا في بعض الأحيان.

من يراك لأول مرة قد يظن أنك شخص عادي لا تمتلك أي موهبة أو مزايا ثورية. إلا أن ذلك الانطباع يزول سريعا بمجرد أن يعرفوك فيدركون أنك مليء بالحماس والقدرة على تحقيق الذات.

3) الشفاه

وإذا رأيت الشفاه أولا.. فأنت على الأرجح شخص بسيط وهادئ. وبما أنك لا تحب الدراما، فإنك تحب أن تحيا حياة متوسطة وتسير مع التيار، بدون أي نوع من التعقيدات.

وقد يراك الآخرون تتمتع بالمرونة والحكمةو الأمانة، إلا أن البعض قد يراك ضعيفا وتحتاج للمساعدة، إلا أنك في الحقيقة تمتلك القدرة على التعامل مع مشاكلك الخاصة.