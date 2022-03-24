بحضور أربعة ضيوف.. أسانج يتزوج صديقته رسمياً في سجنه بلندن

تزوج مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، من شريكته التي يرتبط بها منذ فترة طويلة في سجن شديد الحراسة في العاصمة البريطانية لندن.

تزوج أسانج، البالغ من العمر 50 عاماً، من ستيلا موريس يوم الأربعاء في سجن بيلمارش، المسجون به منذ عام 2019.

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وكان أسانج وموريس قد حصلا العام الماضي على تصريح بالزواج، وحضر حفل الزفاف أربعة ضيوف، إضافة إلى شاهدين رسميين وحارسين.

ورغم أن أسانج مسجون في بريطانيا، تسعى السلطات الأميركية لترحيله إلى الولايات المتحدة لمحاكمته بتهمة التجسس، بسبب نشر آلاف الوثائق السرية المتعلقة بحربي أفغانستان والعراق، لكنه ينفي ارتكاب أي مخالفة.

وأثناء إقامته في سفارة الإكوادور، أنجب أسانج طفلين من موريس، المحامية التي تصغره بأكثر من عشر سنوات، والتي التقى بها في عام 2011 عندما بدأت العمل ضمن فريقه القانوني. وبدأت علاقتهم في عام 2015.

وأقيم الحفل خلال ساعات الزيارة في السجن، الذي شهد قضاء بعض أعتى المجرمين في بريطانيا فترة العقوبة فيه، ومن بينهم قاتل الأطفال إيان هنتلي.

وفستان زفاف موريس والإزار الاسكتلندي المعروف والذي ارتداه أسانج، في إشارة لارتباط عائلته باسكتلندا، من تصميم مصممة الأزياء البريطانية فيفيان ويستوود، التي سبق لها أن شنت حملة مناهضة لتسليمه.

ورُفض هذا الشهر منح أسانج الإذن بالاستئناف أمام المحكمة العليا البريطانية على قرار تسليمه للولايات المتحدة. لكن لا يزال بإمكانه الطعن في أي قرار تتخذه الحكومة بالموافقة على تسليمه.