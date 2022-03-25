انظر إلى بايدن يأكل البيتزا مع الجنود الأميركين في بولندا  

قام الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، بزيارة الجنود الأميركيين المتمركزين في بولندا، وشكرهم على خدمتهم وتناول معهم شرائح من البيتزا، بحسب ما يظهر في الفيديو المعروض أدناه.

وخاطب بايدن الجنود قائلا: "شكراً جزيلاً لكم على ما تقومون به.. أنتم الأفضل، وهذه ليست مبالغة. أنتم الأفضل، لأنكم تقاتلون من أجلنا في تاريخ العالم. هذه ليست مبالغة"، وبعدها سأل بايدن عما إذا كان الجنود قد انتهوا من تناول الطعام. وبعد تلقيه إجابة بالنفي، انضم إليهم وتناول معهم البيتزا.

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وكان الرئيس الأميركي زار قاعدة الفرقة 82 المجوقلة في مدينة "رزيسنو" بالجنوب البولندي، وجلس مع الجنود الأميركيين هناك وتبادل أطراف الحديث، وبرفقته كان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، ثم انتقل بعدها إلى العاصمة وارسو، حيث سيجتمع غدا إلى الرئيس البولندي أندريه دودا، ليشكره على استضافة بلاده للاجئين الأوكرانيين