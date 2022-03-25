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اختبر قوة ملاحظتك.. كم عدد الكائنات التي تراها في هذه الصورة؟

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الصورة التي أعدتها "العربية.نت" تشتمل على 10 كائنات

اختبر قوة ملاحظتك.. كم عدد الكائنات التي تراها في هذه الصورة؟

أطل النظر إلى الصورة وحدد الكائنات التي تراها.. وستجد أن الصورة تحمل في طياتها 10 كائنات

العربية.نت

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من الجيد أن نمارس التمارين الخاصة بقوة الملاحظة لتنشيط التركيز وتقوية الذاكرة، خاصة مع الصور التي تعتمد على الخدع البصرية.

وفي هذا السياق، أعدت "العربية.نت" صورة مركبة تشمل 10 كائنات، ما بين حيوانات وطيور وأسماك وحشرات.

وندعوك عزيزي القارئ لاختبار سريع لقوة ملاحظتك وحدة تركيزك. فأطل النظر إلى الصورة جيداً.

والآن عزيزي القارئ، كم عدد الكائنات التي تراها في الصورة؟

الإجابة

هذه هي الـ10 كائنات التي تشملها الصورة:

الكلب

القطة

الأسد

الفيل

الزرافة

الذئب

الحصان

السمكة

الفراشة

النسر

اكشف عما بداخلك.. ماذا ترى لأول وهلة في هذه الصورة؟ الأخيرة اكشف عما بداخلك.. ماذا ترى لأول وهلة في هذه الصورة؟
ما تراه أولاً في هذه الصورة يعكس شخصيتك وما تخفيه بداخلك! الأخيرة ما تراه أولاً في هذه الصورة يعكس شخصيتك وما تخفيه بداخلك!
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