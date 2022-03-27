لا أؤمن بالسحر.. شاهد مدرب الجزائر يهدي قميصه لمشجع

أهدى المدير الفني لمنتخب الجزائر جمال بلماضي، قميصه إلى مشجع كاميروني عقب قيادة فريق بلاده للفوز على الأسود الكاميرونية بهدف نظيف في ذهاب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر نهاية العام الحالي.

Djamel Belmadi qui offre un maillot de l’Algérie à un citoyen camerounais ! Quel homme 👏💚🇩🇿 pic.twitter.com/uNPeo04r6Z — La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) March 25, 2022

فقد قام بلماضي بالنزول من الحافلة خصيصا لمنح المشجع الكاميروني قميصه وتبادل معه أطراف الحديث، حيث قال بلماضي للمشجع: "ماذا ستفعل بالقميص..هل تؤمن بالله؟ فرد عليه: "نعم أؤمن بالله وليس بالسحر".

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واقتربت الجزائر من التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم للمرة الخامسة في تاريخها بفوزها على الكاميرون في دوالا بهدف إسلام سليماني، الذي سجل هدفه الثامن في التصفيات القارية، في ملعب غابونا في دوالا الذي شهد خسارة الجزائر من غينيا الاستوائية ووداع كأس الأمم الإفريقية من الدور الأول قبل نحو شهرين.

وباتت الجزائر، التي تأهلت لكأس العالم أربع مرات آخرها عام 2014، في حاجة للفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب التي ستقام في ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت محطة RMC Sport الفرنسية، إنه بعد فوز الجزائر قرر بلماضي تقديم هدية صغيرة لمشجع كاميروني ومنحه قميصه في يوم احتفال المدير الفني للجزائر بعيد ميلاده 46.