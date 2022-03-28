أنا من يقرر مستقبلي.. سؤال أزعج رونالدو بشدة

من كثرة طرح السؤال كثيرا على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فقد انفجر غاضباً، فقد أبدى مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي انزعاجه الشديد، من سؤال عما إذا كانت نسخة كأس العالم 2022 ستكون الأخيرة له في مسيرته إذا تأهلت البرتغال للمونديال.
وقال في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، يسبق مواجهة مقدونيا الشمالية الحاسمة للتأهل إلى مونديال قطر: "لقد سئمت هذه الأسئلة. أنا من يقرر مستقبلي".
"سأتوقف إذا أردت"
كما قال اللاعب البالغ 37 عاما "إذا أردت الاستمرار في اللعب، فسأفعل. إذا أردت التوقف، سأتوقف. أنا المسؤول عن هذه القرارات. هذا كل شيء".
من جهة أخرى، طلب رونالدو من الجماهير البرتغالية مؤازرة المنتخب بكل قوة وحماس في ملعب "دراغاو" في بورتو، الثلاثاء، أمام مقدونيا الشمالية.
"ستكون مباراة عمرنا"
وقال قائد البرتغال: "ستكون مباراة عمرنا"، رافضا تلميحات أن فريقه سيواجه الآن "منافسا أسهل" بدلا من مواجهة اختبار أكثر صعوبة أمام إيطاليا.
وأضاف الدون: "الضغوط هي نفسها بغض النظر عن المنافس. منتخبنا في كامل الجاهزية ولا ينظر للمنافس. لو لعبنا بأفضل مستوياتنا يمكننا الفوز على أي منافس في العالم. لهذا السبب أصر على دعوتي للجماهير: نحتاج إلى دعمكم الكامل يوم الثلاثاء. إذا كنتم معنا فسننتصر في المباراة".
يشار إلى أن مقدونيا الشمالية كانت قد فجرت مفاجأة مدوية بعدما قضت على أحلام إيطاليا، الفائزة بأربعة ألقاب لكأس العالم، في الصعود لنسخة هذا العام، من البطولة التي يتنافس فيها 32 منتخبا.
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