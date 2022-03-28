انظر جيداً لتكشف جانباً مخفياً من شخصيتك.. ماذا ترى أولاً؟

وسط انتشار الاختبارات التي تعتمد على الخدع البصرية، تبرز في كل حين صور قد تختلف في أنها قد تؤشر إلى شخصيتك وذلك اعتماداً على ما تراه أولاً.

كما تجتاح تلك الصور والاختبارات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم التفاعل معها بالإجابات والتعليقات.

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ومؤخراً انتشرت خدعة بصرية تدعي الكشف عما إذا كان الشخص رومانسياً أم لا. وللوهلة الأولى قد تبدو الصورة، التي شاركها موقع Your Tango، واضحة.

إلا أن هناك صوراً مختلفة قد تلاحظها، وفق صحيفة The Sun البريطانية.

"شغف طفولي"

فإن رأيت الصبي أولاً، يعتقد الناس أن لديك "شغفاً طفولياً" لكل الأشياء الرومانسية، حتى لو كنت تخشى الاعتراف بذلك.

ويقول الخبراء إنه "بينما قد تفكر في نفسك كشخص رومانسي جداً، يعتقد الأشخاص من حولك أنه لديك في قلبك رغبة طفل في تجربة نهاية حكايتك الخيالية. أنت تعطي إحساساً بأنه إذا وجدتك الرومانسية في الحياة الواقعية، فقد تتجاهلها لأنها لا يمكن أن تمر على الإطلاق".

التفكير بأفق الرومانسية

أما إذا رأيت الفتاة أولاً، فيعتقد الناس أنك تفكر كثيراً في أفق الرومانسية والحب.

ووفق الخبراء، "أنت في الخارج وفخور بخطك الرومانسي، لكن في بعض الأحيان قد يشعر الأشخاص من حولك بالارتباك ويعتقدون أن الحب والمواعدة هو كل ما يثير اهتمامك بالفعل". وفي هذه الحالة، قد يكون حان الوقت لوضع الأمور في نصابها الصحيح!

الرومانسية خاصة

وأخيراً إن رأيت الجمجمة أولاً، فيعتقد الناس أنك تعطي انطباعاً بأنك شخص غير مهتم بالحب والرومانسية.

فبحسب الخبراء، يرى الأشخاص من حولك أنك ذكي وواقعي، ويفترضون أن هذا يعني أنك لا تنخرط في أشياء قد يسميها الشخص العادي "الرعونة".

غير أن "الحقيقة هي أن لديك مكاناً لطيفاً للرومانسية عندما يتم ذلك بشكل صحيح. فأنت تعتقد أن الرومانسية يجب أن تكون شخصية ومحددة وخاصة. لكنك تشعر بالقلق إذا عرف الناس هذا الأمر عنك، فسوف يبدأون في معاملتك بشكل مختلف".

بعد كل هذا ما الذي تراه في هذه الصورة يا ترى؟