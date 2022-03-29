جريمة مروعة داخل مسجد بالأردن.. وأهل القتيل ينتقمون

استفاقت منطقة الزرقاء، اليوم الثلاثاء، على وقع جريمة نكراء، بعدما أقدم شخص على قتل آخر في مسجد صلاح الدين في المدينة، وسط ذهول ودهشة الشارع الأردني والدهشة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني في بيان، إنه "ورد فجر اليوم بلاغ لمديرية شرطة الزرقاء، بقيام شخص بالدخول إلى أحد المساجد، وإطلاق النار باتجاه شخص آخر مما أدى لوفاته".

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وأضاف أنه "عند وصول أول دورية للشرطة، كان ذوو المغدور قد تجمعوا، وقاموا بالإمساك بالجاني والاعتداء عليه بالضرب واصطحبوه معهم إلى داخل أحد المنازل".

وأوضح أنه بعد "مداهمة المنزل، تم العثور على الجاني مقتولا".

وأكد أنه "جرى ضبط سبعة أشخاص داخل المنزل عند مداهمته، كما ضبط سلاح ناري أوتوماتيكي بحوزتهم، وما زالت التحقيقات جارية".

ولم يذكر الأمن العام الأردني اسم القتيل أو اسم الجاني أو عوائلهم، واكتفى بالقول إن الجريمة حصلت في الزرقاء.

وسبب الجريمة غير معلوم بالوقت الحالي، ولكن الأنباء المؤكدة أشارت إلى وفاة المجني عليه على الفور.

وتم تحويل جثة المجني عليه إلى مستشفى الزرقاء، المستشفى الحكومي في الأردن، وبالفعل تم فتح العديد من التحقيقات حول دوافع تلك الجريمة.