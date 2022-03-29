دقق جيدا.. ماذا ترى في هذه الصورة؟

انتشرت مؤخراً العديد من الصور التي تحمل خدع بصرية والتي تحتاج لقوة تركيز لبيان تفاصيل تلك الصور.

وعادة ما تنتشر هذه الصور بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يسارع النشطاء بقراءة تفاصيل تلك الصور، والتي قد تحمل في بعض الأحيان تحليلات لشخصيات قارئها.

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واليوم اختارت "العربية.نت" هذه الصورة لتعرضها على قرائها لسؤالهم عن ماذا يرون في الصورة.

فلتطل عزيزي القارئ النظر إلى الصورة وتحاول الإجابة.

ستجد أن الصورة قد تبدو لأول وهلة أنها صورة فراشة، أما إذا دققت النظر جيداً فستكتشف أن الصورة تحتوي أيضاً على 4 وجوه، كما أن هناك أوراق أشجار يتكون منها جناحا الفراشة.