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شاهد أيضاً ويل سميث يصفع صحافياً من أوكرانيا في روسيا

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صورة حديثة للصحافي، وحين صفعه سميث

شاهد أيضاً ويل سميث يصفع صحافياً من أوكرانيا في روسيا

الممثل الأميركي ويل سميت، موصوف بنجم هوليوود الأسمر

لندن- العربية.نت

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الممثل الأميركي ويل سميت، الموصوف بنجم هوليوود الأسمر، معتاد على الصفع الفوري كما يبدو، فأمس رأيناه يصفع زميله بالمهنة ومواطنه Chris Rock على منصة توزيع جوائز الأوسكار، وقبل 10 سنوات صفع صحافيا أوكرانيا.

الصحافي كان مراسلا لقناة 1+1 التلفزيونية بأوكرانيا، واقترب محاولا تقبيله قبل العرض الأول للجزء الثالث من سلسلة Men in Black في موسكو، بحسب ما تلخص "العربية.نت" ما أوردته الوكالات في مايو 2012 عن الصفعة التي ذاق الصحافي طعمها حين كان سميث واقفا على السجادة الحمراء، فوضع يده على كتفه وهمّ به ليقبله، فدفعه سميث بعيدا مع صفعة خفيفة على وجهه بظهر يده اليسرى، وفقا للفيديو المعروض أدناه.

ولم يتبين ما إذا كان المراسل Vitalii Sediuk أراد تقبيل سميث على خده أم في فمه، إلا أن سميث البالغ 53 حاليا، صعق لتصرف المراسل خلال العرض ليل الأول لأحدث أعماله، وبعد الصفعة قال سميث للصحافيين: "إنه محظوظ لأني لم ألكمه" في إشارة إلى سديوك الذي كان بعمر 23 سنة ذلك الوقت.

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