عودة الطقوس الرمضانية بعد عامين من الغياب بسبب كورونا

يستعد المسلمون لاستقبال شهر رمضان المبارك، في وقت قررت فيه دولٌ عربية تخفيف تدابير فيروس كورونا، والسماح بعودة الطقوس والروحانيات والموائد الخاصة بالشهر، بعد ظروف استثنائية خلال العامين الماضيين.

ومنعت تدابير كورونا رواد رمضان في عامي 2020 و2021، من طقوس وروحانيات معتادة دينيا وشعبيا، فألغت عربيا تجمعات الإفطار بالمنازل وموائدها بالشوارع والمساجد، كما حظرت كليا وجزئيا الاعتكاف والتراويح وانتقلت تأديتها للبيوت.





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غير أن شهر الصوم في هذا العام والمتوقع فلكيا في 2 إبريل المقبل، يعود مع طلّة جديدة، سمحت دول عربية بإقامة بعض مظاهره التي حظرها الوباء.

ومن المنتظر أن يعود الاعتكاف والتهجد والتراويح والدروس الرمضانية في المساجد وموائد الإفطار وخيامها الشهيرة بالشوارع والأماكن المغلقة، والأنشطة التراثية والفنية المرتبطة بالمناسبة بكامل طاقتها.

وتشهد معظم الدول العربية في الشهور الأخيرة انخفاضاً ملحوظاً في معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، ما سمح بتخفيف الإجراءات الوقائية فيها.

وبحسب "الأناضول" التركية، فإن أبرز القرارات والتوجيهات العربية الرسمية بشأن الطقوس الرمضانية العائدة هذا العام كالتالي:

السعودية

في 22 مارس الجاري، أعلنت السعودية عودة الاعتكاف للحرمين الشريفين في رمضان، عقب تخفيف إجراءات مواجهة كورونا بعد منع عامين في 9 مارس 2020 و6 إبريل 2021. وللسبب ذاته، عادت مشاريع إفطار الصائمين في المملكة، وأصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ضوابط بشأنها في 22 مارس الجاري من بينها الترخيص المسبق.



موائد الرحمن في مصر خلال رمضان

الإمارات

أعلنت الإمارات في 14 مارس الجاري عن بروتوكول عودة نشاط خيام إفطار صائم لشهر رمضان تزامنا مع إجراءات تخفيف التدابير مثل إلغاء التباعد الجسدي.

الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية في 14 مارس عن مباركتها لعودة شهر رمضان بكامل حلته وأنشطته هذا العام، مع السماح بعودة الموائد الرمضانية وحملات إفطار الصائم مع استمرار لتحسن مؤشرات الوضع الوبائي في البلاد.



صلاة التراويح في ميدان التحرير

وفي 6 مارس، قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، فريد عمادي، عقب اجتماع بمناسبة شهر رمضان، إن المساجد ستستقبل جمهور المصلين في صلاة التراويح والقيام كما كان معتادا قبل الجائحة (بنسبة 100 بالمئة)، وفق بيان نقلته صحيفة القبس المحلية. وفي 12 مارس، نقلت الصحيفة ذاتها، عن مصادر أن الاعتكاف سيعود إلى المساجد هذا العام، إضافة إلى الدروس والمواعظ.

مصر

قررت وزارة الأوقاف المصرية منتصف مارس الجاري، عودة الدروس الرمضانية بعد توقف عامين، على أن تكون المواعظ في المساجد الكبرى الرئيسية مع اتباع الإجراءات الصحية الاحترازية لاسيما التباعد الاجتماعي.



السحور في مصر - أرشيفية

ومع استمرار إقامة صلاة التراويح بالمساجد وسط تدابير احترازية، سمحت الوزارة بعودة السيدات للمصليات، وفق ما أعلنه وزير الأوقاف المصري مختار جمعة في 25 مارس. وفي 27 مارس، أعلنت الحكومة، الموافقة على عودة موائد رمضان بعد غياب عامين، وكذلك خاطرة صلاة التراويح.

الأردن

في 21 مارس، أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام، متحدث الحكومة الأردنية، فيصل الشبول، إطلاق حملة رمضانيات، لإقامة فعاليات رياضية وثقافية وسياحية واجتماعية خلال الشهر بجميع المحافظات.

وأضاف أن الحملة تهدف لإعادة إحياء الطقوس الرمضانية المعتادة في المجتمع، وبث الروح الإيجابية، وأجواء السمر والتسلية، بعد غيابها لعامين بسبب الإجراءات التقييدية التي فرضتها جائحة كورونا. كما أعلن الشبول أن الحكومة بصدد تعديل عدد من الأوامر تزامنا مع قرب حلول رمضان، تشمل التعديلات إلغاء التباعد في المساجد ودور العبادة مع الالتزام بارتداء الكمامة، والسماح بإقامة خيم رمضانية وموائد الرحمن.

البحرين

أعلن الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا في 28 مارس، الشجيع على إقامة تجمعات المجالس الرمضانية (عائلية وأصدقاء) في المناطق الخارجية، بعد حظر في رمضان 2020، وتحولها عن بعد في 2021. كما أعلنت إدارة الاوقاف السنية عن فتح مصليات النساء بالمساجد خلال شهر رمضان، لأداء صلاة التراويح والتهجد، بعد منع عامين.

قطر

صحيفة الشرق القطرية (خاصة)، رصدت في تقرير عن شهر رمضان نشرته بتاريخ 19 مارس، الأجواء المرتقبة في هذا الشهر تزامنا مع انخفاض عدد الحالات وارتفاع معدلات التطعيم.

وتوقعت أن تشهد المساجد عودة لصلاة التراويح بعد أن اقتصرت في رمضان الماضي عام 2021 على المنازل، ومشاركة محدودة (5 أشخاص) في جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب.

كما توقعت عودة الأجواء الرمضانية في الأماكن العامة والخيم الرمضانية والتجمعات في المطاعم على موائد الإفطار والسحور بطاقة استيعابية كاملة بدلا من محدودة التي شهدتها المطاعم في رمضان الماضي.