.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

خرج من الملعب بحماية الأمن.. ليفربول يوجّه رسالة لمحمد صلاح

  • الخط
محمد صلاح

خرج من الملعب بحماية الأمن.. ليفربول يوجّه رسالة لمحمد صلاح

مضايقات شديدة وهتافات مسيئة تعرض لها نجم المنتخب المصري وفريقه القومي قبل وأثناء وبعد المباراة بالسنغال

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وجه نادي ليفربول الإنجليزي، مساء الثلاثاء، رسالة لنجميه، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

حيث هنّأ النادي الإنجليزي على حسابه الرسمي في "تويتر" ماني لصعود منتخب بلاده إلى كأس العالم، فيما واسى نجمه صلاح على خسارة منتخب "الفراعنة" بضربات الترجيح.

وأهم رسالة وجهها النادي لنجميه هو "انتظار عودتهما بفارغ الصبر".

وسجل ساديو ماني ركلة الترجيح الحاسمة ليكرر منتخب السنغال بطل إفريقيا الفوز على مصر بركلات الترجيح ويصعد لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

وفي تكرار لنهائي كأس الأمم في الكاميرون فاز منتخب السنغال بركلات الترجيح 3-1 بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي بفوز السنغال 1-صفر في دكار أمام جماهير غفيرة ومتحمسة بهدف بولاي ديا في الدقيقة الثالثة ليتعادل المنتخبان في نتيجة مباراتي الدور الحاسم 1-1 بعد أن فازت مصر ذهابا بنفس النتيجة.

محمد صلاح وتوجيه آشعة الليذر على وجهه لإفقاده التركيز
محمد صلاح وتوجيه آشعة الليذر على وجهه لإفقاده التركيز

وفقد منتخب مصر أعصابه في ركلات الترجيح ليهدر القائد محمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد ثلاث ركلات، بينما سجل الركلة الوحيدة لمصر عمرو السولية لتضيع مصر فرصة التأهل لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها بعد أعوام 1934 و1990 و2018.

وغادر نجم كرة القدم المصرية محمد صلاح الملعب "بحماية أمنية"، بعد انتهاء المباراة.

وشهدت نهاية المباراة بين مصر والسنغال "لحظات مؤسفة"، تخللتها "تهديدات" للاعبين المصريين وهتافات مسيئة من قبل بعض المشجعين، بحسب ما أظهرت اللقطات المباشرة وما أفادت به وسائل الإعلام المصرية، كما زادت المضايقات أثناء تسديد ركلات الترجيح، حيث ركّزت الجماهير أشعة الليزر على أعين اللاعبين وحارس المرمى المصري محمد الشناوي، مما أفقد اللاعبين التركيز في الركلات.

هو الأمر الذي تحدثت عنه الكثير من وسائل الإعلام العالمية.

وقام عناصر من جهاز الأمن في الملعب بحماية محمد صلاح أثناء خروجه، وأظهر فيديو قيام مشجعين بقذف صلاح بعبوات مياه.

وساد الحزن الجمهور المصري والمحللين الرياضيين في مصر، بعد أن ضاعت فرصة وصول منتخبهم إلى المونديال، بسبب الخسارة أمام السنغال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"سي إن إن": القوات الأميركية في بولندا تعمل على مقربة من القوات الأوكرانية "سي إن إن": القوات الأميركية في بولندا تعمل على مقربة من القوات الأوكرانية
اكتشف المزيد