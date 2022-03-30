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فيديو لحريق خزان مازوت قتل شخصين في طرابلس اللبنانية

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لبنان

فيديو لحريق خزان مازوت قتل شخصين في طرابلس اللبنانية

سبب الحريق سوء تخزين كمية كبيرة من المازوت في حزان يقع بأرض وسط أبنية سكنية بمنطقة "جبل البداوي"

لندن - العربية.نت  

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اندلع حريق كبير بمنطقة "جبل البداوي" في مدينة طرابلس البعيدة في أقصى الشمال اللبناني 82 كيلومتراً عن بيروت، سببه سوء تخزين كمية كبيرة من المازوت في حزان يقع بأرض وسط أبنية سكنية.

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وأشارت معلومات أولية الى مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين، أحدهم سوري، بجروح وحروق في مختلف أنحاء الجسم، فيما المعلومات غير دقيقة وغير نهائية بشأن سقوط الضحايا، وفقاً لما ورد بمواقع إخبارية محلية، كما مما بثته الوكالة الوطنية للأنباء.

وغطت سحب الدخان الأسود المنبعثة من الحريق سماء المنطقة، وهرعت فرق الإطفاء والدفاع المدني إلى المكان لإخماد ما شب فيه من نار، بينما تم نقل الجرحى إلى مستشفيات طرابلس، فيما لا تزال أسباب اشتعال الخزان مجهولة، مع أن موقع صحيفة "النهار" أشار إلى أنّ الانفجار ناجم عن سوء تخزين كمية كبيرة من المازوت بين المباني في المنطقة المذكورة.

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