للقارئ شديد التركيز فقط.. كم عدد الأشكال في هذه الصورة؟

الخدع البصرية هي موضة العصر، خاصة مع انتشارها الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المفيد جداً أن ندرب أعيننا وعقولنا على قوة الملاحظة لتنشيط التركيز وتقوية الذاكرة، خاصة مع الصور التي تعتمد على الخدع البصرية.

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وفي هذا السياق، أعدت "العربية.نت" صورة مركبة تشمل 10 أشكال، معظمها هندسية. وندعوك عزيزي القارئ لاختبار سريع لقوة ملاحظتك وحدة تركيزك. فأطل النظر إلى الصورة جيداً.

والآن عزيزي القارئ، كم عدد الأشكال التي تراها في الصورة؟

الإجابة:

1-المربع



2-المستطيل



3-الدائرة



4-خماسي الأضلاع



5-سداسي الأضلاع



6-ثماني الأضلاع



7-السهم



8-المثلث



9-النجمة



10-الكرة