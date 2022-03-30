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للقارئ شديد التركيز فقط.. كم عدد الأشكال في هذه الصورة؟

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الصورة تحمل في طياتها 10 أشكال

للقارئ شديد التركيز فقط.. كم عدد الأشكال في هذه الصورة؟

أطل النظر إلى الصورة وحدد عدد الأشكال التي تراها.. وستجد أن الصورة تحمل في طياتها 10 أشكال

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

الخدع البصرية هي موضة العصر، خاصة مع انتشارها الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المفيد جداً أن ندرب أعيننا وعقولنا على قوة الملاحظة لتنشيط التركيز وتقوية الذاكرة، خاصة مع الصور التي تعتمد على الخدع البصرية.

وفي هذا السياق، أعدت "العربية.نت" صورة مركبة تشمل 10 أشكال، معظمها هندسية. وندعوك عزيزي القارئ لاختبار سريع لقوة ملاحظتك وحدة تركيزك. فأطل النظر إلى الصورة جيداً.

ركز جيداً في الصورة
ركز جيداً في الصورة

والآن عزيزي القارئ، كم عدد الأشكال التي تراها في الصورة؟

الإجابة:

1-المربع


2-المستطيل


3-الدائرة

خماسي الأضلاع
خماسي الأضلاع


4-خماسي الأضلاع


5-سداسي الأضلاع


6-ثماني الأضلاع


7-السهم


8-المثلث


9-النجمة


10-الكرة

دقق جيداً.. ماذا ترى في هذه الصورة؟ الأخيرة دقق جيداً.. ماذا ترى في هذه الصورة؟
ما تقع عليه عيناك أولاً بهذه الصورة يكشف عن مكمن قوتك! الأخيرة ما تقع عليه عيناك أولاً بهذه الصورة يكشف عن مكمن قوتك!
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