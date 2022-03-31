انظر ما الذي فعلوه لإنقاذ كلب من الغرق بنهر في كاليفورنيا 

منعوا السير على الجسور، وجاؤوا برجال شرطة وإطفاء، وبطائرة هليكوبتر، ليتمكنوا من إنقاذ كلب من نوع الراعي الألماني، حاصرته مياه نهر تحول إلى جارف وهادر بعد عاصفة مطرية عانت منها مدينة لوس أنجلوس بولاية كالفورنيا الاثنين الماضي.

ولم يكن إنقاذ Scooby سهلا، بل من أصعب ما يكون، بحسب ما اعترف به قائد فريق متنقل ومتخصص بإنقاذ الحيوانات، يسمونه L.A. Animal Services وأقبل للمساعدة في جهود الإنقاذ. كما بحسب فيديو لعملية الإنقاذ الشائكة والطويلة، مدته ساعة و40 دقيقة، ويمكن العثور عليه بكتابة Dog Rescue in L.A. River في خانة البحث الفيسبوكية، وأدناه فيديو يختصره ويشير إلى ما عانى الكلب من جرفان المياه التي قدروا سرعتها بأكثر من 16 كيلومترا بالساعة.

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واحد من الفضوليين، ممن كانوا يشاهدون عملية الإنقاذ، قفز من سياج إلى النهر وتمكن من الإمساك بسكوبي، فمدوا إليه بحبل كي لا يجرفه التيار هو الآخر، ومع أنه أمسك به جيدا، إلا أن الكلب تملص من يديه، وعاد يجرفه النهر من جديد، لذلك طلبت فرق الإنقاذ عبر يافطة كتبت عليها بعدم نزول أي كان من المتفرجين إلى مياه النهر، كي لا يعرّض نفسه للخطر، ثم استمرت في محاولاتها إلى أن تم إنقاذ الكلب مما ورّط نفسخ فيه، فأقبل أصحابه واستعادوه، وحملوه بعدها إلى مستشفى للحيوانات.