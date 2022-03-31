بعد صفعه مقدم الأوسكار.. إجراءات تأديبية بحق ويل سميث

قالت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، الأربعاء، إن مجلس الحكام أطلق إجراءات تأديبية بحق الممثل ويل سميث لصفعه مقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار الممثل الكوميدي كريس روك خلال الحفل يوم الأحد.

واعتذر الممثل الأميركي الشهير ويل سميث لزميله كريس روك، الاثنين على صفعه خلال حفل جوائز الأوسكار ليل الأحد.

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ووصف سميث التصرف الذي أقدم عليه بأنه "غير مقبول ولا يغتفر".





ويل سميث في حفل الأوسكار - رويترز ويل سميث وزوجته (رويترز) ويل سميث باكياً (رويترز)

و نددت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة التي تمنح جوائز الأوسكار، الاثنين، بصفع الممثل ويل سميث لمقدم الحفل كريس روك، وقالت إنها بدأت مراجعة رسمية للواقعة.

وخطا سميث خطوات مسرعة على خشبة المسرح وصفع روك بعدما أطلق الممثل الفكاهي مزحة على مظهر زوجة سميث. وبعد أقل من ساعة، فاز سميث بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم (كينج ريتشارد) أو "الملك ريتشارد".

وانتشرت لقطات مصورة من الحفل الضخم، كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، فيما أثارت الصفعة ردود فعل عالمية بين مؤيد ومعارض للموقف.