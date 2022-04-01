الفنان العراقي سعدون جابر ضيف "سؤال مباشر"

يستضيف برنامج "سؤال مباشر" الفنان العراقي الدكتور سعدون جابر، الذي أشار إلى أنه لم يكن أول مطرب ينال شهادة الدكتوراه، إنما سبقه إليها فاضل عواد، وأن شغفه بالقراءة من أسباب حصوله على هذه الشهادة.
وبرر ذلك بأن ثقافة الفنان هي أهم من الغناء. وعن الفنانين الذين أثروا فيه يقول سعدون جابر: تأثرت بناظم الغزالي وداخل حسن ومحمد القبانجي.
وعن موجة الأغاني التي يؤديها بعض الفنانين باللهجة العامية قال إنها مرحلة عابرة في تاريخ الفن العراقي. ولفت إلى أن الفلاح المصري يغني فرحاً بينما نظيره العراقي يغني ألماً.
وعن أسباب غنائه للسعودية قال سعدون: غنيت لها بسبب موقفها الأصيل من العراق، وكشف أن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين طلب منه الغناء للعاهل السعودي الراحل فهد أثناء زيارته للعراق، وأنه قام بالغناء لناديي الهلال والنصر السعودي في ثمانينيات القرن الفائت.
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