ممثل عالمي معجب ببوتين ينتقد انحرافاته "المجنونة" ويندد بحربه

الممثل الفرنسي، جيرار ديبارديو، المعجب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى درجة أنه حصل منه في 2013 على الجنسية وأصبح مواطناً روسياً، يقيم أحياناً في موسكو، لاستيائه من السياسة المالية للرئيس الفرنسي الأسبق، فرانسوا هولاند، ندد ببوتين أمس الخميس وانتقده.

وفي بيان أصدره Gérard Depardieu البالغ 73 سنة، وأرسله إلى وكالة الصحافة الفرنسية، قال إن "الشعب الروسي ليس مسؤولاً عن الانحرافات المجنونة وغير المقبولة لقادة مثل فلاديمير بوتين" وإنه سيتبرع للضحايا الأوكران بما سيبيعه شباك التذاكر في 3 عروض سيقدمها من 1 إلى 3 أبريل في مسرح بباريس، وتحكي قصة مغنية اسمها باربرا، توفيت في 1997 وكانت من المشاهير.

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وكان الممثل المعروف بأدواره في Cyrano وببطولته قي 1992 لفيلم "1492"عن اكتشاف كولومبوس للقارة الأميركية ذلك العام، وصف الحرب بأنها "مأساوية بين الأشقاء" في بدايتها، وطالب موسكو بأن تضع أسلحتها جانباً وتتفاوض مع الأوكران، وأصر على هذا الموقف دائماً.

إلا أنه استاء من استمرارها بأوامر من بوتين الذي سبق وأثنى عليه وشبّهه في إحدى المرات بالبابا الراحل يوحنا بولس الثاني، بل زار الشيشان وأصبح صديقاً لزعيمها رمضان قديروف، بحسب ما نراه في الفيديو الذي تعرضه "العربية.نت" أعلاه. أما عن روسيا فكان يقول باستمرار إنها "ديمقراطية عظيمة" وإن بوتين هو الأفضل لها.