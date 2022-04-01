10 سنوات سجن لمطرب نمساوي بسبب أغنية!

حكم على ناشط يميني متطرف متهم بنشر أغان تمجّد النازية الجديدة على الإنترنت استخدم إحداها منفذ هجوم معاد للسامية في ألمانيا عام 2019، بالسجن عشر سنوات الخميس في النمسا.

وقالت نائبة رئيس المحكمة في فيينا كريستينا سالتسبورن لوكالة فرانس برس، إن المدعى عليه الذي تمت محاكمته لدفاعه عن الفكر النازي "مذنب".

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واعتبرت المحكمة أن الرجل البالغ 37 عاما يمثل "خطرا معينا". كذلك، حكم على شقيقه الأصغر، شريكه في التهمة ومدير موقع معاد للسامية، بالسجن أربع سنوات.

ويمكن للرجلين استئناف الحكم.

وتعرّف المحققون إلى هذا النمساوي المحتجز منذ توقيفه في كانون الثاني/يناير 2021 والذي يختبئ وراء الاسم المستعار "مستر بوند"، من خلال حساب باي بال الخاص به.

وهو حوّر أغاني راب من خلال استخدام كلمات تمجد الاشتراكية القومية ومعاداة السامية والعنصرية وكره الأجانب.

واستُخدمت إحدى هذه الأغنيات كموسيقى تصويرية لمقطع فيديو سجّله منفذ هجوم في هاله بشرق ألمانيا في تشرين الأول/أكتوبر 2019 استهدف كنيسا يهوديا وقتل شخصين بالرصاص في الشارع وفي مطعم للوجبات الخفيفة.

بعد ذلك الهجوم، ضاعفت الشرطة النمساوية جهودها للبحث عنه والقبض عليه.

وكان الناشط يدعو منذ العام 2016 أعضاء منتديات النازيين الجدد إلى تنفيذ هجمات إرهابية.