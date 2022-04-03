مقتل امرأة وجرح آخرين بانفجار بملهى ليلي في أذربيجان

قتلت امرأة وجرح عدد من الأشخاص في انفجار وقع اليوم الأحد في ملهى ليلي في العاصمة الأذربيجانية باكو. ويحاول رجال الإنقاذ العثور على ضحايا تحت الأنقاض، بحسب ما أعلنت السلطات.

BREAKING: Explosion rips through nightclub in Azerbaijan's capital, causing an unknown number of casualties - Trend pic.twitter.com/58Nxx5T4YQ — BNO News (@BNONews) April 2, 2022

وقالت وزارة حالات الطوارئ في بيان على موقعها الإلكتروني "وفقا للتقارير الأولية، قتل وجرح أشخاص في الحادث".

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وذكرت مصادر حكومية آذرية أن الانفجار وقع نتيجة تسرب غاز.

وأشارت الوزارة إلى أنها "تلقت معلومات حول انفجار في منشأة في شارع تارلان علياربيوف" في باكو الساعة 03,00 صباح الأحد (السبت 23,00 بتوقيت غرينتش).

ولم يُحدد عدد الأشخاص الذين كانوا موجودين في الموقع وقت الانفجار، لكن البيان أكد أن عمليات البحث والإنقاذ جارية.

ونُشرت صور على الموقع الإلكتروني للوزارة تظهر عمليات الحفر بين أنقاض المبنى.

وأوضحت الوزارة أنه تم إخماد حريق داخل الملهى.