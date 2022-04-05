أول كلمة تراها عيناك تحدد شخصيتك.. فماذا قرأت؟
النظرة الأولى ستفضح خصالك.. إليك التفاصيل
أساليب الخدع البشرية تنتشر بكثرة هذه الأيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتكشف جوانب شخصيات الناس المختلفة.
وفي لغز جديد، انتشرت صورة ضمت حروفاً وتساؤلات عن أول كلمة تلتقطها عيناك منها، لتكون دليلا كافيا عما إذا كنت قائداً عادياً أم صديقاً محبّاً.
فإذا رأيت كلمة TASK، أي "مَهَمّة" بالعربية، أولاً ، فهذا يعني أنك مكرس وملتزم بعملك، وتريد دائما التأكد من أنك تجعل رئيسك فخوراً أو تدعم موظفيك.
أما إذا وقعت نظرتك الأولى على كلمة POWER، أي "طاقة" بالعربية، فهذا يعني أنك تحب المسؤولية والتحكم، بحسب صحيفة THE SUN.
وفي حال اخترت HOME أي منزل بالعربية، صديق وكذلك شخص محب ومهتم.
وإن رأيت كلمة ANIMAL أي حيوان، فأنت بالتأكيد شغوف بالخارج وتحب الطبيعة.
أما LOVER، وهي محبوب، فتعني رؤية الكلمة أنك تحب ترفيه الناس وأنك مستعد دائما للمغامرة.
وعن TEAM، أي فريق فهذا يعني أنك جيد في العلاقات الشخصية، وكذلك علاقات العمل.
يشار إلى أن الخبراء يقولون إن لكل إنسان رؤية محددة تكشف شخصيته، فماذا عنك؟
ما الكلمة الأولى التي وقعت عليها عيناك؟!
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