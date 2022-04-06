انقض على المارة.. شاهد ثعلبا يثير الذعر قرب الكونغرس

بعد ساعات من البحث، أمسكت شرطة الكابيتول الأميركي بثعلب عدائي كان يهاجم المارة في وسط العاصمة الفيدرالية واشنطن.
وكتبت شرطة الكابيتول مساء الثلاثاء عبر تويتر "تنبيه: تم الإمساك به"، مرفقة التغريدة بصور للحيوان ذي الشدق الأبيض والأحمر داخل قفص بعد الإمساك به في المساحات الخضراء للكونغرس.
Capitol fox on the run. Video of the Capitol fox, captured by Sen. Joni Ernst (R-IA) early one morning at the foot of Capitol Hill on the Senate side. pic.twitter.com/FV0UVGHBUd— Chad Pergram (@ChadPergram) April 5, 2022
هذا وتعرض أشخاص عدة "للهجوم أو العض" من هذا الحيوان الشرس، وفق بلاغات وردت إلى شرطة الكابيتول.
كما أشارت الشرطة إلى أنها تلقت صباح الثلاثاء "اتصالا بشأن ثعلب كان يقترب من طاقم العمل" على هضبة الكونغرس حيث مقر مجلسي النواب والشيوخ.
ولفتت إلى إمكان أن يكون لهذا الثعلب "مخبأ" في المساحات الخضراء المحيطة بمبنى الكابيتول.
#BREAKING: Captured. pic.twitter.com/LJAn2ZjH9J— U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) April 5, 2022
يشار إلى أن وجود الثعالب في واشنطن وسائر المدن الأميركية أمر اعتيادي، لكنها غالباً تتجنب أي احتكاك مع البشر، وفق ما ذكرته السلطات البيئية المحلية.
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