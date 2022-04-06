هذا هو "جزار بوتشا" قاتل المدنيين وملقي جثثهم بشوارع أوكرانيا 

تم التعرف أمس الثلاثاء إلى هوية قائد "الوحدة 51460" المعروفة في القوات الروسية أيضا باسم "لواء البندقية الآلية 64 المنفصل" والتي ارتكب جنودها عمليات اغتصاب لأطفال ونساء، كما ونهب وقتل مدنيين بالمئات من الأوكران، ألقيت جثث بعضهم كما الدجاج المذبوح بشوارع المدينة التي كانت تحتلها بالوسط الأوكراني، وانسحبت منها الخميس الماضي، وهي Bucha البعيدة 37 كيلومترا عن العاصمة كييف.

جزار بوتشا، كما يلقبون المقدم Azatbek Omurbekov البالغ 40 تقريبا، هو مرتكب جرائم حرب، منها قتله 330 إلى 340 مدنيا على مراحل، ودفن معظمهم في مقابر جماعية اكتشفتها القوات الأوكرانية بعد انسحاب وحدته من المدينة، وظهر أن كثيرين منهم قضوا برصاصة في الرأس وهم مقيّدو الأيدي من الخلف، وفقا لما بثته الوكالات في اليومين الماضيين، ولما نجده أيضا في الفيديو المعروض أدناه.

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أما من اكتشف "عزتبيك أوموربيكوف" ومن يكون حقيقة، فهي مبادرة تطوعية أوكرانية، معروفة باسم InformNapalm المتخصصة في "مراقبة نشاط الجيش الروسي، باستخدام معلومات استخبارية مفتوحة المصدر" أي مواقع التواصل ووسائل الإعلام، وفقا لما استنتجته "العربية.نت" من موقعها الوارد فيه رقم هاتفه، وعنوان منزله وبريده الإلكتروني، وبأن وحدته كانت تتمركز خارج بلدة Khabarovsk في أقصى الشرق الروسي، قبل توجهها للمشاركة باحتلال "بوتشا" والفتك بما يتيسر من سكانها البالغين 37 ألفا.

ووعدت "المبادرة" بأنها ستنشر المزيد عن كيفية اكتشافها للعقيد الذي حصل في 2014 على وسام "الخدمة المميزة" من نائب وزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش دميتري بولغاكوف، والذي قال في كلمة ألقاها بجنود وحدته في نوفمبر الماضي: "نعرف من التاريخ أننا نخوض معظم معاركنا بأرواحنا.. الأسلحة ليست الشيء المهم، بل ببركة الله نتمنى أن نحقق ما حققه أسلافنا" وفق تعبيره.

أنا روسي عادي.. لست جندياً

ونشرت "المبادرة" أيضاً، صورا لجنود روس خدموا إلى جانب أوموربيكوف، إلا أن عددا ممن تم تحديدهم نفوا مسؤوليتهم عما ارتكبته وحدته من جرائم في مقاطع فيديو بثوها على موقع التواصل باللغة الروسية، ولم تجد "العربية.نت" ترجمة لأي منها غير ما ذكرته صحيفة "التايمز" البريطانية اليوم الأربعاء من محتويات بعضها.

ويقول أحدهم في فيديو: "أنا ورفاقي الذين خدموا معي منذ 2014 متهمون بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا. أنا روسي عادي.. لست جنديا، ولم أشارك بأي عمليات عسكرية"، فيما قال آخر: "يشيعون أني متورط في الحرب بأوكرانيا التي قتل فيها رجال وأطفال.. هذه كلها أكاذيب.. لا يوجد دليل واحد على مشاركتي" كما قال.

ومع أن روسيا نفت رسميا قتل قواتها للمدنيين البوتشيين، بقولها إن الجثث تم وضعها في الشوارع بعد انسحاب قواتها من المدينة، إلا أن صورا التقطها قمر صناعي تابع لشركة Maxar Technologies الأميركية للخدمات الفضائية، دحضت مزاعمها، ففيها ظهر عدد كبير من جثث قتلى مدنيين بشوارع المدينة منذ أكثر من 3 أسابيع. كما ظهرت في فيديو صوّره عضو ببلدية "بوتشا" جثث متناثرة على طول شارع Yablonska بالمدينة قبل يومين من انسحاب القوات الروسية منها.