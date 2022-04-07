فيديو مذهل لدبابة أوكرانية وهي توقع رتل مدرعات روسية بكمين

تمكنت دبابة أوكرانية بمفردها، من استدراج رتل روسي من ناقلات للجند، طراز BTR-82A المدرعة، بحسب ما ظهر في فيديو صوّرت مشاهده "درون" مسيّرة من دون طيار، وبثته وحدة لمتطوعين أوكران في حساب لها بموقع Telegram أمس الأربعاء، وفيه تبدو الدبابة تمطر الرتل المعادي بقذائفها حين وصل إلى موقع الكمين المنصوب على طريق قرية اسمها Nova Basan البعيدة 93 كيلومترا عن كييف.

ولولا الفيديو المعروض أدناه للدبابة الأوكرانية T-64BV الروسية الصنع، لربما لم يصدق أحد بأنها تصدت وحدها للرتل ودبت مركباته الرعب، لا بسبب الكمين الذي نصبته له فقط، بل ربما لتمركزها في موقع ساعد طاقمها المكون من سائق وقائد ومدفعي، على استهداف الفوج المدرع بقذائف أصابت مركباته بدقة متناهية.

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وأول مركبة اشتعلت فيها نيران سريعة من القصف، واحدة حملت إصابتها المباشرة بقية المدرعات على الرد "أثناء انسحاب روسي فوضوي وعشوائي من المنطقة" بحسب ما قرأت "العربية.نت" في خبر نشرته صحيفة "التايمز" البريطانية بموقعها، وأشارت فيه إلى نيران ظهرت في الفيديو وهي تندلع في البرية المحيطة بالطريق، ثم تبع ذلك معركة بالأسلحة النارية، رد فيها الروس بإطلاق النار في اتجاهات عشوائية، ربما لعدم تمكنهم من المكان الذي يجب أن يصوبوا فيه.

وأخطأ الرتل برصاصه المهاجم البعيد في موقع استراتيجي عن الأنظار، حيث الطريق الرئيسي إلى القرية، فيما ظهر في الفيديو عشرات الجنود وهم سيرا على الأقدام، وبعضهم يركض بحثا عن مخبأ، وبحلول نهاية المعركة، ذكر محللون أن الدبابة دمرت ما لا يقل عن ناقلتين مدرّعتين قبل أن تشتبك المدفعية الأوكرانية مع الوحدات المتبقية، والتي يعتقدون أنها كانت نهاية ذيل قوة أكبر أعيد توجيهها إلى الخطوط الأمامية في الشرق الأوكراني.