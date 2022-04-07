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من هما ابنتا بوتين الغامضتان.. وماذا قال عنهما؟

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The EU and U.S. are weighing up sanctioning Russian President Vladimir Putin's two publicly acknowledged daughters, Maria Vorontsova, 37, (left) and Katerina Tikhonova, 35 (right).
صورتان متداولان لكاتارينا وماريا ابنتي بوتين
روسيا و أوكرانيا

من هما ابنتا بوتين الغامضتان.. وماذا قال عنهما؟

كاترينا تيخونوفا مسؤولة في قطاع التكنولوجيا بينما ماريا فورونتسوفا تُدير برامج للأبحاث في علم الجينات

واشنطن – فرانس برس

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لا يُعرف سوى القليل علناً عن ابنتَي فلاديمير بوتين اللتين فرضت عليهما الحكومة الأميركية الأربعاء عقوبات على خلفية "فظائع في أوكرانيا" تُتهم موسكو بارتكابها، باعتبار أن ثروة الرئيس الروسي موزّعة في أصول عائلته وأملاكها.

وحددت وزارة الخزانة الأميركية أن ابنتَي بوتين هما كاترينا تيخونوفا وهي "مسؤولة في قطاع التكنولوجيا يدعم عملها.. صناعة الدفاع الروسية"، وماريا فورونتسوفا التي تُدير برامج للأبحاث في علم الجينات تموّلها الدولة الروسية و"يُشرف عليها بوتين شخصياً".

بوتين وعائلته خلال عطلة في 2002
بوتين وعائلته خلال عطلة في 2002

وقال مسؤول أميركي كبير لوكالة "فرانس برس" إن واشنطن ترى أن "أصول بوتين مخبّأة لدى أفراد من عائلته".

وبحسب ما يرد في سيرة بوتين المنشورة على الموقع الالكتروني الرسمي للكرملين، وُلدت ابنته ماريا في العام 1985 قبل أن تنتقل العائلة إلى دريسدن في ألمانيا حيث عمل بوتين كعميل للاستخبارات السوفياتية.

وولدت ابنته الثانية كاترينا، العام التالي في دريسدن. وفي الصورة الوحيدة المؤكدة لهما، تظهر ابنتا بوتين وهما طفلتان مع ضفائر شقراء.

ابنتا بوتين عندما كانتا طفلتين في دريسدن
ابنتا بوتين عندما كانتا طفلتين في دريسدن

وفي تصريحات نادرة حولهما على مرّ السنوات، كشف بوتين أن ابنتيه تابعتا دراستهما الجامعية في روسيا وهما تتقنان لغات أوروبية عدة وتعيشان في روسيا. كما ولبوتين أحفاد أيضاً.

وليس معروفاً أكثر من ذلك عن عائلة بوتين في العلن إذ لطالما حرص الكرملين على إبقاء عائلة الرئيس بعيدة عن الأنظار.

"فخور بهما"

وتشير تقارير إعلامية روسية إلى أن ماريا فورونتسوفا طبيبة متخصصة في الغدد الصمّاء تعمل لدى شركة أبحاث علمية تُركّز على إيجاد علاج للسرطان، وهذه الشركة على صلة بالحكومة الروسية.

ماريا فورونتسوفا في 2021
ماريا فورونتسوفا في 2021

أمّا كاترينا تيخونوفا، فهي متخصصة في الرياضيات، بحسب وسائل إعلام روسية، وتدير مؤسسة علوم وتكنولوجيا تابعة لأهمّ جامعة حكومية في روسيا.

وتيخونوفا هي أيضاً راقصة بهلوانية محترفة على موسيقى الروك أند رول، وقد شاركت في مسابقات دولية مرموقة، بحسب التقارير.

وتُظهر مقاطع فيديو من هذه المسابقات تيخونوفا وهي ترتدي أزياء برّاقة وتدوس على يدي شريكها وتطير في الهواء.

كاترينا تيخونوفا خلال مسابقة رقص في 2014 في بولندا
كاترينا تيخونوفا خلال مسابقة رقص في 2014 في بولندا

وخلال مؤتمر صحافي في العام 2019، رفض بوتين الإجابة مباشرة على سؤال حول النفوذ التجاري المتزايد لابنتيه وعلاقاتهما بالحكومة، ولم يقر أبداً بأن فورونتسوفا وتيخونوفا ابنتاه، مشيراً إليهما ببساطة بـ"امرأتين".

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وقال بوتين في أحد المؤتمرات الصحافية قبل سنوات: "أنا فخور بهما. فهما تتابعان الدراسة وتعملان".

وأضاف: "ليستا منخرطتين في أي نشاط تجاري وليستا منخرطتين في السياسة. لا تحاولان شقّ طريقيهما إلى أي مكان".

وفي مقابلة في العام 2020، قال بوتين إنه لا يريد مشاركة أي معلومات حول عائلته "لدواعٍ أمنية". وقد كشف أن لديه أحفاد، لكن لم يحدّ عددهم.

وقال: "لدي أحفاد، أنا سعيد. هم جيدون جداً، لطيفون جداً. استمتع جداً حين أمضي الوقت معهم".

بوتين وزوجته لودميلا في 2001
  • بوتين وزوجته لودميلا في 2001
  • بوتين وزوجته وابنته ماريا في 2007
  • كاتارينا خلال مؤتمر في 2021
  • كاتارينا خلال مؤتمر في 2021
4 صور
بوتين وزوجته لودميلا في 2001
بوتين وزوجته لودميلا في 2001
بوتين وزوجته وابنته ماريا في 2007
بوتين وزوجته وابنته ماريا في 2007
كاتارينا خلال مؤتمر في 2021
كاتارينا خلال مؤتمر في 2021
كاتارينا خلال مؤتمر في 2021
كاتارينا خلال مؤتمر في 2021
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