تأمل الصورة.. وما تراه أولاً سيكشف كيف تتعامل مع النزاعات

عادة ما يتم تحديد الشخصية من خلال التربية، علم الوراثة، علم النفس والبيئات المحيطة بكل فرد، إلا أن هناك مؤشرات تندمج مع حدسنا. وفي الخدع البصرية المماثلة لهذه، يعمل نظركم أسرع من عقلكم.

سيكشف ما ترونه أولاً ما تريدون رؤيته أكثر، وفقاً لمعاييركم، تفضيلاتكم وحتى شخصياتكم. ولا تقدم هذه الصورة سوى خيارين.

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ركزوا على الصورة التي تستطيعون رؤيتها أولاً وتذكروا أن هناك سببا لوجود حدسكم. فهو يرشدكم اعتماداً على تجاربكم السابقة.

من سيستمعون إلى حدسهم، يميلون إلى الاندفاع نحو مخاطرات أكبر، كما أنهم لديهم ثقة أكبر بأنفسهم. فحدسكم يستطيع مساعدتكم أيضاً في رؤية خفايا الأمور.

فماذا ترون أولاً؟

دون التأثير على تصوركم، ليس لديكم سوى خيارين. إما أن تلاحظوا الأشجار أولاً، وإما وجه المرأة، بحسب ما أورده موقع "حياتنا.نت".

وما ترونه أولاً سيقدم لكم معلومات حول الطريقة التي تتفاعلون بها في مواجهة النزاعات. هل تتجنبون الدفاع عن أنفسكم؟ أتقلقون كثيراً بشأن ما يفكر به الآخرون؟ أو تسامحون بسهولة ولا تحملون ضغينة؟ فلنكتشف سوياً!

الشجرتان

إذا رأيتم شجرة أولاً، فلديكم غالباً شخصية مفكرة وكريمة. ولا بد أنكم متعاطفون وحساسون جداً، تقلقون على الآخرين بحيث يمكنكم التواصل معهم على مستويات عدة.

في الواقع، أحياناً، تصبحون منغمسين في مشاكلهم لدرجة أنكم تبدأون بالقلق بشأن الآخرين بشكل مبالغ فيه. في حالات النزاع، تضعون احتياجاتكم جانباً كي لا تخلّوا بالنظام وتعارضوا أحداً ما.

نقطة قوتكم تكمن في سهولة مواكبتكم للجو العام وترك الأمور تجري على طبيعتها. تتخلون بسهولة عن النزاعات التي لا يمكنكم السيطرة عليها.

مع أن البعض قد يظن أنكم تفعلون ذلك لسذاجتكم، يثبت هذا الاختبار أن ذلك في الواقع لأنكم تثقون في قدرة العالم ورؤية الخير فيه، وهذا جانب قد تطور فيكم بشكلٍ كبير.

رأس امرأة

إذا رأيتم امرأة أولاً، فلديكم غالباً شخصية تحب أن تمعن التفكير بالمواقف حتى النهاية.

تحبون تقييم عواقب أفعالكم بدلاً من القيام بردود فعل متسرعة. ولكن منطقكم ليس عقلانياً بالكامل. لا يستطيع جزء منكم أن يمنع نفسه من الشعور بالقلق بشأن ما يفكر به الآخرون عنكم وعن قراراتكم. ترغبون في أن يكون الآخرون سعداء كما تزدهرون في الأوساط الاجتماعية. تتعاطفون بسهولة، وترغبون في أن تجري الأمور بسلاسة وبلا اشتباكات.

لهذا السبب، تُصيبكم النزاعات بالذعر. فهذا يشعركم بأنكم تخاطرون بحياتكم الإجتماعية. قد لا تتمكنون من الاعتراف بذلك، ولكنكم تحبون لفت الأنظار وليس في ذلك أي ضرر. هذا ما يجعلكم قادة حقيقيون وتستحقون لقب المرشد. يتعلق الأمر بإيجاد توازن بين السماح للآخرين بفرض سلطتهم عليكم وبين أن تكونوا أشخاصاً اجتماعيين.