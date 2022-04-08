شاهد "بوينغ" تنحرف وتنشطر وهي تهبط في مطار دولي بكوستاريكا

كانت طائرة "بوينغ" تابعة لشركة DHL لخدمات البريد السريع بين القارات، تهبط أمس الخميس في مطار Santamaría الدولي بمدينة "سان خوان" عاصمة كوستاريكا، حين انحرفت على المدرج وانشطرت نصفين، على مرأى من كاميرات عدة صورتها في المطار الذي أغلقته السلطات وانتشلت الطيار ومساعده من خطر محدق.

وكانت الطائرة أقلعت من المطار نفسه إلى دولة غواتيمالا المجاورة بأميركا الوسطى لكوستاريكا، ثم اكتشف قائدها عطلا فنيا اضطره للعودة إلى المطار والقيام بهبوط اضطراري فيه، إلا أن عملية الهبوط لم تكن ناجحة كما كان الطيار يأمل، فانحرفت وانشطرت، كما أصيب جناحها بكسور واشتعلت فيها بؤرة حريق صغير، أخمده رجال الإطفاء.

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ولم يتعرض بقية أفراد الطاقم لإصابات، سوى واحد نقلته سيارة إسعاف إلى حيث خضع لفحوص طبية في أحد المستشفيات كإجراء احترازي، فيما استمر المطار مغلقا طوال 6 ساعات، وأثر الإغلاق على 32 رحلة تجارية من وإلى الولايات المتحدة والمكسيك وكندا ودول بأوروبا، كما تأثرت 3 رحلات شحن.