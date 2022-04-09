جينيفر لوبيز وبن أفليك.. ارتباط جديد بعد 18 عاما من خطبتهما الأولى
شاركت الممثلة والمغنية البالغة من العمر 52 عاما مقطع فيديو لها وهي تبكي وتنظر إلى خاتم خطوبتها
أعلنت النجمة العالمية جينيفير لوبيز، أمس الجمعة، عن خطبتها من نجم هوليوود بن أفليك. وكان الثنائي الشهير مخطوبين سابقا منذ 18 عاما في عام 2004.
وشاركت الممثلة والمغنية البالغة من العمر 52 عاما مقطع فيديو لها وهي تبكي وتنظر إلى خاتم خطوبتها، على موقعها الرسمي.
وبدأ مقطع الفيديو الذي عرضته جينيفير لوبيز بشاشة سوداء مع ظهور خاتمها أولا قبل أن تتحرك الكاميرا إلى وجهها، لتظهر وهي تمسح دموع الفرح، وهي تحدق في بريق خاتمها الماسي والزمردي، حيث كانت ترتدي زيا غير رسمي مع مكياج بسيط، بحسب ما أفادت به صحيفة "ديلي ميل" Daily Mail.
وقد لم شمل الثنائي الهوليوودي في مايو 2021، ففي أبريل 2021، أكدت جينيفر نهاية علاقتها مع أليكس رودريغيز، وهو لاعب سابق بفريق البيسبول "نيويورك يانكي"، بعد أن تواعدا لمدة 4 سنوات وكانا مخطوبين لمدة عامين، وفي منتصف شهر مايو، أمضت جينيفر بعض الوقت في لوس أنجلوس مع بن، مما أثار شائعات أنهما ارتبطا مجددا.
وكان من المقرر أن يتزوج بن وجينيفر في سبتمبر 2003، لكنهما أجلا زواجهما وانفصلا في النهاية في يناير 2004، في حين أنه لدى بن ثلاثة أطفال من زوجته السابقة جينيفر غارنر، وهم فيوليت (16 عاما)، وسيرافينا (13 عاما)، وسامويل (10 أعوام)، ولدى جينيفر طفلين من زوجها السابق مارك أنتوني، وهما توأمان، ماكس وإيمي.
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