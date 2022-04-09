.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

جينيفر لوبيز وبن أفليك.. ارتباط جديد بعد 18 عاما من خطبتهما الأولى

  • الخط
ثنائي هوليوود الشهير جينيفر لوبيز وبن أفيليك

جينيفر لوبيز وبن أفليك.. ارتباط جديد بعد 18 عاما من خطبتهما الأولى

شاركت الممثلة والمغنية البالغة من العمر 52 عاما مقطع فيديو لها وهي تبكي وتنظر إلى خاتم خطوبتها

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت النجمة العالمية جينيفير لوبيز، أمس الجمعة، عن خطبتها من نجم هوليوود بن أفليك. وكان الثنائي الشهير مخطوبين سابقا منذ 18 عاما في عام 2004.

ثنائي هوليوود الشهير جينيفر لوبيز وبن أفيليك
ثنائي هوليوود الشهير جينيفر لوبيز وبن أفيليك

وشاركت الممثلة والمغنية البالغة من العمر 52 عاما مقطع فيديو لها وهي تبكي وتنظر إلى خاتم خطوبتها، على موقعها الرسمي.

خاتم الخطبة
  • خاتم الخطبة
  • خاتم الخطبة
2 صور
خاتم الخطبة
خاتم الخطبة
خاتم الخطبة
خاتم الخطبة

وبدأ مقطع الفيديو الذي عرضته جينيفير لوبيز بشاشة سوداء مع ظهور خاتمها أولا قبل أن تتحرك الكاميرا إلى وجهها، لتظهر وهي تمسح دموع الفرح، وهي تحدق في بريق خاتمها الماسي والزمردي، حيث كانت ترتدي زيا غير رسمي مع مكياج بسيط، بحسب ما أفادت به صحيفة "ديلي ميل" Daily Mail.

ثنائي هوليوود الشهير جينيفر لوبيز وبن أفيليك
ثنائي هوليوود الشهير جينيفر لوبيز وبن أفيليك

وقد لم شمل الثنائي الهوليوودي في مايو 2021، ففي أبريل 2021، أكدت جينيفر نهاية علاقتها مع أليكس رودريغيز، وهو لاعب سابق بفريق البيسبول "نيويورك يانكي"، بعد أن تواعدا لمدة 4 سنوات وكانا مخطوبين لمدة عامين، وفي منتصف شهر مايو، أمضت جينيفر بعض الوقت في لوس أنجلوس مع بن، مما أثار شائعات أنهما ارتبطا مجددا.

ثنائي هوليوود الشهير جينيفر لوبيز وبن أفيليك
ثنائي هوليوود الشهير جينيفر لوبيز وبن أفيليك

وكان من المقرر أن يتزوج بن وجينيفر في سبتمبر 2003، لكنهما أجلا زواجهما وانفصلا في النهاية في يناير 2004، في حين أنه لدى بن ثلاثة أطفال من زوجته السابقة جينيفر غارنر، وهم فيوليت (16 عاما)، وسيرافينا (13 عاما)، وسامويل (10 أعوام)، ولدى جينيفر طفلين من زوجها السابق مارك أنتوني، وهما توأمان، ماكس وإيمي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تبادل المواقع بين عمران خان والمعارضة قد ينقذ باكستان.. هل يتوافقان؟ تبادل المواقع بين عمران خان والمعارضة قد ينقذ باكستان.. هل يتوافقان؟
اكتشف المزيد