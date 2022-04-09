.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

علاقة وزير الدفاع النرويجي بشابة تصغره بـ32 عاماً تطيح به

  • الخط
Norway's incoming Minister of Defense Odd Roger Enoksen (Centre Party) poses with flowers, after the change of government, in Oslo, Norway, October 14, 2021. Heiko Junge/NTB via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NORWAY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NORWAY.
أود روجر إينوكسن (أرشيفية)

علاقة وزير الدفاع النرويجي بشابة تصغره بـ32 عاماً تطيح به

بدأ أود روجر إينوكسن علاقة في عام 2005 مع طالبة في المدرسة الثانوية تعرف عليها في رحلة مدرسية مع صفها إلى البرلمان في أوسلو

أوسلو – فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الحكومة النرويجية، اليوم السبت، استقالة وزير الدفاع بعدما تبين أنه أقام لسنوات علاقة مع امرأة تصغره سناً بكثير.

وأكد رئيس الوزراء يوناس غار ستور، في مؤتمر صحافي صباح السبت، أنه قبِل استقالة أود روجر إينوكسن، معتبراً "أنه قرار ضروري".

يوناس غار ستور وأود روجر إينوكسن في أكتوبر الماضي
يوناس غار ستور وأود روجر إينوكسن في أكتوبر الماضي

وقال إينوكسن لوكالة الصحافة النروجية (NTB) قبيل ذلك: "لقد اتخذت خيارات سيئة وسأعتذر بلا تحفظ" لأن "أفعالي جعلت حياة الآخرين أكثر صعوبة".

وبدأ إينوكسن علاقة في عام 2005 مع طالبة في المدرسة الثانوية كانت تبلغ حينها من العمر 18 عاماً التقاها خلال رحلة مدرسية مع صفها إلى أوسلو، وفقاً لصحيفة "في جي" (VG) النرويجية اليومية.

زار الطلاب حينها البرلمان النرويجي والتقوا إينوكسن، الذي كان يبلغ آنذاك من العمر 50 عاماً.

وبعد الرحلة المدرسية، بدأ السياسي والتلميذة ما أصبح علاقة غرامية وثيقة جداً، بحسب الصحيفة.

والتقيا 12 مرة على الأقل في مكتب إينوكسن بين أواخر 2006 و2007، عندما كان وزيراً للطاقة، وفق ما أكدت المرأة التي باتت في الثلاثينات للصحيفة.

كما تحدثت عن إعجابها بالسياسي قائلةً إنه "استخدم سلطته ومنصبه للحصول على ما يريد".

إينوكسن عندما كان وزيراً للطاقة في 2006
إينوكسن عندما كان وزيراً للطاقة في 2006
لصوص يسرقون جسراً معدنيا بزنة 500 طن في الهند الأخيرة لصوص يسرقون جسراً معدنيا بزنة 500 طن في الهند

وفي حين أكد الوزير السابق للصحيفة زيارات الشابة لمكتبه، نفى أي تقارب جسدي بينهما.

وشدد على أنّ العلاقة لم تصبح حميمة إلا بعدما غادر الحكومة في عام 2007.

من جهته، قال رئيس الوزراء للصحافيين إن إينوكسن لم يخطره بالقضية قبل تعيينه وزيراً للدفاع في أكتوبر الماضي، مضيفاً أن هذه المعلومات كانت ستؤدي إلى "نتيجة مختلفة".

وأضاف رئيس الحكومة أنه يريد تعيين وزير دفاع جديد في أسرع وقت ممكن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ساعي بريد من نوع خاص يعمل في رمضان وحسب.. لماذا؟ ساعي بريد من نوع خاص يعمل في رمضان وحسب.. لماذا؟
اكتشف المزيد