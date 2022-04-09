علاقة وزير الدفاع النرويجي بشابة تصغره بـ32 عاماً تطيح به

أعلنت الحكومة النرويجية، اليوم السبت، استقالة وزير الدفاع بعدما تبين أنه أقام لسنوات علاقة مع امرأة تصغره سناً بكثير.

وأكد رئيس الوزراء يوناس غار ستور، في مؤتمر صحافي صباح السبت، أنه قبِل استقالة أود روجر إينوكسن، معتبراً "أنه قرار ضروري".

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وقال إينوكسن لوكالة الصحافة النروجية (NTB) قبيل ذلك: "لقد اتخذت خيارات سيئة وسأعتذر بلا تحفظ" لأن "أفعالي جعلت حياة الآخرين أكثر صعوبة".

وبدأ إينوكسن علاقة في عام 2005 مع طالبة في المدرسة الثانوية كانت تبلغ حينها من العمر 18 عاماً التقاها خلال رحلة مدرسية مع صفها إلى أوسلو، وفقاً لصحيفة "في جي" (VG) النرويجية اليومية.

زار الطلاب حينها البرلمان النرويجي والتقوا إينوكسن، الذي كان يبلغ آنذاك من العمر 50 عاماً.

وبعد الرحلة المدرسية، بدأ السياسي والتلميذة ما أصبح علاقة غرامية وثيقة جداً، بحسب الصحيفة.

والتقيا 12 مرة على الأقل في مكتب إينوكسن بين أواخر 2006 و2007، عندما كان وزيراً للطاقة، وفق ما أكدت المرأة التي باتت في الثلاثينات للصحيفة.

كما تحدثت عن إعجابها بالسياسي قائلةً إنه "استخدم سلطته ومنصبه للحصول على ما يريد".

وفي حين أكد الوزير السابق للصحيفة زيارات الشابة لمكتبه، نفى أي تقارب جسدي بينهما.

وشدد على أنّ العلاقة لم تصبح حميمة إلا بعدما غادر الحكومة في عام 2007.

من جهته، قال رئيس الوزراء للصحافيين إن إينوكسن لم يخطره بالقضية قبل تعيينه وزيراً للدفاع في أكتوبر الماضي، مضيفاً أن هذه المعلومات كانت ستؤدي إلى "نتيجة مختلفة".

وأضاف رئيس الحكومة أنه يريد تعيين وزير دفاع جديد في أسرع وقت ممكن.