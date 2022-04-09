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لصوص يسرقون جسراً معدنيا بزنة 500 طن في الهند

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المكان حيث وقعت السرقة
المكان حيث وقعت السرقة

لصوص يسرقون جسراً معدنيا بزنة 500 طن في الهند

ادعوا أنهم مسؤولون حكوميون في مجال الري وأحضروا جرافات ومقصات أسلاك ومزقوا الهيكل في عملية استمرت يومين

باتنا (الهند) – فرانس برس

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أعلنت الشرطة الهندية، اليوم السبت، أن أفراد عصابة متخصصة في سرقة الخردة المعدنية نجحوا في تفكيك جسر حديدي يزن 500 طن والفرار به في شرق الهند، في عملية غير اعتيادية أوهموا خلالها السكان بأنهم من المسؤولين في قطاع الري.

أساسات الجسر المتبقية
  • أساسات الجسر المتبقية
  • أساسات الجسر المتبقية
2 صور
أساسات الجسر المتبقية
أساسات الجسر المتبقية
أساسات الجسر المتبقية
أساسات الجسر المتبقية

وتم الإبلاغ عن سرقة الجسر الأربعاء في ولاية بيهار، وهي من أفقر الولايات الهندية.

وقال ضابط الشرطة سوبهاش كومار لوكالة "فرانس برس" إن اللصوص ادعوا أنهم مسؤولون حكوميون في مجال الري.

وأوضح كومار أنهم أحضروا جرافات ومقصات أسلاك ومزقوا الهيكل قبل الهروب مع غنيمتهم في عملية استمرت يومين.

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وأشار إلى أن السارقين "أخذوا الخردة في عربة نقل كبيرة".

وهذا الجسر المشيد قبل نصف قرن فوق قناة مائية، كان عرضة لعدة عمليات تقطيع وسرقة منذ أن تم افتتاح جسر آخر قريب قبل خمس سنوات.

وفتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث الغريب الخميس لكن لم يُقبض على أي شخص في القضية حتى الآن.

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