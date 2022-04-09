لصوص يسرقون جسراً معدنيا بزنة 500 طن في الهند

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم السبت، أن أفراد عصابة متخصصة في سرقة الخردة المعدنية نجحوا في تفكيك جسر حديدي يزن 500 طن والفرار به في شرق الهند، في عملية غير اعتيادية أوهموا خلالها السكان بأنهم من المسؤولين في قطاع الري.



أساسات الجسر المتبقية أساسات الجسر المتبقية

وتم الإبلاغ عن سرقة الجسر الأربعاء في ولاية بيهار، وهي من أفقر الولايات الهندية.

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وقال ضابط الشرطة سوبهاش كومار لوكالة "فرانس برس" إن اللصوص ادعوا أنهم مسؤولون حكوميون في مجال الري.

Unique theft in #Bihar, thieves became officers of the irrigation department and stole a 60 feet long iron bridge



In Nasriganj, Rohtas, thieves posing as officers, with the help of local personnel, 1/2@UtkarshSingh_ 📽️ pic.twitter.com/jhnTbUSYDw — Siraj Noorani (@sirajnoorani) April 8, 2022

وأوضح كومار أنهم أحضروا جرافات ومقصات أسلاك ومزقوا الهيكل قبل الهروب مع غنيمتهم في عملية استمرت يومين.

وأشار إلى أن السارقين "أخذوا الخردة في عربة نقل كبيرة".

وهذا الجسر المشيد قبل نصف قرن فوق قناة مائية، كان عرضة لعدة عمليات تقطيع وسرقة منذ أن تم افتتاح جسر آخر قريب قبل خمس سنوات.

وفتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث الغريب الخميس لكن لم يُقبض على أي شخص في القضية حتى الآن.