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وفاة مؤلف قصص المانغا الياباني الشهير فوجيكو فوجيو إيه

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المؤلف الياباني فوجيكو فوجيو

وفاة مؤلف قصص المانغا الياباني الشهير فوجيكو فوجيو إيه

نشأت صداقة بين أبيكو وفوجيموتو الذي رسم لاحقاً مغامرات القط الروبوت دورايمون المعروف عربياً بعبقور

طوكيو- فرانس برس

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توفي عن عمر يناهز 88 عاماً المؤلف الياباني فوجيكو فوجيو إيه، مبتكر شخصيتي قصص المانغا الشهيرتين لدى الأطفال اليابانيين النينجا هاتوري كون والشبح كيو تارو.

وعُثر على الفنان، واسمه الحقيقي موتو أبيكو، فاقدًا للوعي في منزله، وأكدت الشرطة وفاته، بحسب تلفزيون "تي بي إس" ووكالة "كيودو" للأنباء.


ونشأت صداقة بين أبيكو المولود عام 1934 وهيروشي فوجيموتو الذي رسم لاحقاً مغامرات القط الروبوت الشهير عالمياً دورايمون المعروف عربياً بعبقور.

بدأ الفنانان الشابان التعاون تحت الاسم المستعار فوجيكو فوجيو، وأقاما في شقة بطوكيو مع عدد من أبرز رسامي قصص المانغا المصورة، ومنهم أوسامو تيزوكا الذي يُعتبر والد فن المانغا الحديث.

عبقور
عبقور

ومن أول أعمال الثنائي فوجيكو فوجيو مغامرات كيو تارو، وهو شبح صغير يعيش مع عائلة من البشر. وحقق المسلسل نجاحاً في اليابان وخارجها، وعُرض فيلم رسوم متحركة مقتبس منه في الولايات المتحدة.

كذلك عمل موتو أبيكو منفرداً وابتكر عدداً من شخصيات المانغا ومنها مثلاً مغامرات النينجا هاتوري كون.

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