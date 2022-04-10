أبو جبل يكشف: لم أطلب مليون دولار لتجديد عقدي مع الزمالك

لاقت تصريحات حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك محمد أبو جبل تفاعلاً واسعاً في البلاد خلال الساعات الماضية، لاسيما بعد أن كشف تطورات تجديد عقده مع نادي الزمالك والشغب الذي حدث عقب المباراة مع الوداد المغربي، وظلم الإعلام له الفترة الأخيرة.

مليون دولار

وفي التفاصيل، نفى أبو جبل، خلال تصريحات ضمن برنامج "كلام الناس في رمضان" على قناة "أم بي سي مصر"، مساء السبت طلبه من نادي الزمالك مليون دولار نظير تجديد عقده للفريق

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كما أكد أنه "عندما انضم للأبيض، عام 2019 وقع على بياض"، لافتاً إلى أنه عندما نظر إلى قيمة عقده حينها قيل له إن هذا ما تم الاتفاق عليه.

كذلك أضاف أن النادي وعده في حال اجتهد وشارك بشكل أساسي بتغيير القيمة. وتابع قائلاً: "ومن وقت عودتي للزمالك ألعب بشكل أساسي، ولم أكن أطلب سوى تقدير هذه النقطة".

وشدد على أنه عند انضمامه إلى النادي كان الحارس الثالث، لكنه "اجتهد وتفوق على نفسه وعلى الظروف"، وفق تعبيره.

كما أكد أنه لا يزال ينتظر موقف الزمالك من تجديد عقده، مؤكداً أن النادي بيته.

مضايقات الجماهير

أما عند سؤاله حول ما حدث معه من مضايقات من قبل جماهير الزمالك قبل المباراة مع الوداد المغربي، فأجاب أبو جبل: "كنت حزيناً بعد مشاهدتي الهجوم والتعليقات على الفيديو المنتشر، والذي لم يظهر بشكل صحيح".

وقال إنه "بعد خروجي بسيارتي إثر انتهاء المباراة، مر عدد من الشبان بجانبي وكسروا السيارة ووجهوا لي أفظع الألفاظ، ثم وقف أحدهم في النهاية أمام سيارتي، فنزلت وقلت له حقك علي، لا تغضبوا ، إلا أنه رد علي بالسباب".

وعما تردد عن غرور اللاعبين الدوليين في الزمالك بعد الفوز بكأس الأمم الإفريقية، فأوضح قائلاً: "نلعب في ناد كبير منذ سنوات. وما وصلت إليه يدفعني لتحقيق المزيد ليكبر اسمي معي، ومن يعرفني جيداً يعرف أنني شخص جيد وطيب جداً. غير أن هناك أشخاصاً منحناهم كثيراً لكنهم أثبتوا أنهم لا يستحقون ذلك، فهناك من لا يتمنون لنا الخير".

"الإعلام الرياضي ظلمني"

إلى ذلك أشار أبو جبل إلى انتقاد الكثير من الإعلاميين والصحفيين لأدائه في الفترة الأخيرة. وقال إن "المشكلة هي أن بعض الأشخاص يخلطون بين العمل والحياة الشخصية"، متسائلاً: "ما علاقة الظهور إعلامياً بلعب كرة القدم، لماذا يقال إنني مش مركز؟ هناك أشخاص شغلتهم وسائل التواصل".

كما أضاف: "لا أفهم الإعلام، فهو ليس محايداً، ولا ينصف المجتهد"، معتبراً أن "الإعلام الرياضي ظلمني!".

يذكر أن أبو جبل من مواليد عام 1989 ويحظى بشعبية كبيرة في مصر، بين أوساط الزمالك!