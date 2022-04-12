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دقق النظر.. ما تراه أولاً بالصورة يكشف كيف تتخذ قراراتك!

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هل رأيت النمر أولاً أم الأشجار؟

دقق النظر.. ما تراه أولاً بالصورة يكشف كيف تتخذ قراراتك!

إذا نظرت إلى الصورة فإنك سترى نمراً أو غابة من الأشجار

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تعود الصور التي تعتمد على الخدع البصري لتشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بكل منصاتها، خاصة تلك لصور التي تحلل الشخصية.

وصورة اليوم، التي نشرتها صحيفة "ذا صن" The Sun البريطانية، تزعم أنه بنظرة واحدة فقط للصورة، يمكن أن تكتشف ما إذا كنت شخصاً واثقًا وقوي الإرادة، أو أنك تتخذ قراراتك بمحض الصدفة.

فما الصورة التي تراها أولاً في الصورة أعلاه؟

الصحيفة نقلت التحليلات الشخصية عن ItsMeFuzz الذي كشف عن السمات الخفية المرتبطة بتفسيرات المشاهدين للصورة التي تعتمد على الوهم أو الخدعة البصرية.

ففي الصورة التي نعرضها، يرى المشاهدون أولا نمرًا أو غابة من الأشجار.

1- النمر

فإذا رأيت النمر أولاً، فهذا يعني أن لديك عقلًا قويًا وواثقا، ولا تشك أبدًا في قدرتك على اتخاذ القرارات، كما أنك واثق كل الثقة في قراراتك التي تتخذها.

2- الأشجار

وإذا رأيت الأشجار أولاً، فمن المحتمل أنك شخص هادئ للغاية، ومثل هؤلاء الأشخاص يميلون إلى إنجاز المهمات في صمت.

وماذا عنك عزيزي المشاهد؟ ماذا رأيت أولا في الصورة؟

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