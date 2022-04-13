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ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات بالفيليبين إلى 58 قتيلاً

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PHILIPPINES - storm 13/4/2022
انقاذ العالقين جراء الفياضانات - رويترز

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات بالفيليبين إلى 58 قتيلاً

الكارثة دفعت بأكثر من 17 ألف شخص إلى الفرار من منازلهم

بايباي (الفيليبين) - فرانس برس

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أعلنت السلطات الفيليبينية الأربعاء أنّ حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن العاصفة الاستوائية ميجي ارتفعت إلى 58 قتيلاً على الأقلّ في حين لا يزال 27 شخصاً في عداد المفقودين.

وسقط غالبية الضحايا في محيط مدينة بايباي في مقاطعة ليتي الواقعة في وسط البلاد حيث اجتاحت السيول الوحلية العديد من القرى.
وأوضحت السلطات أنّ الكارثة أوقعت أيضاً ما يزيد قليلاً عن مئة جريح.

وبحسب الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث فإنّ ثلاثة أشخاص قضوا في إقليم نيغروس أورينتال وثلاثة آخرين في جزيرة مينداناو بجنوب البلاد.

ودفعت الكارثة بأكثر من 17 ألف شخص إلى الفرار من منازلهم التي غمرتها المياه وانقطعت عنها الكهرباء.

و"ميجي" المعروفة في الفيليبين باسم "أغاتون" هي أول عاصفة استوائية كبرى تضرب البلاد هذا العام. وغالباً ما تضرب الفيليبين كوارث طبيعية.

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