ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات بالفيليبين إلى 58 قتيلاً
الكارثة دفعت بأكثر من 17 ألف شخص إلى الفرار من منازلهم
أعلنت السلطات الفيليبينية الأربعاء أنّ حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن العاصفة الاستوائية ميجي ارتفعت إلى 58 قتيلاً على الأقلّ في حين لا يزال 27 شخصاً في عداد المفقودين.
وسقط غالبية الضحايا في محيط مدينة بايباي في مقاطعة ليتي الواقعة في وسط البلاد حيث اجتاحت السيول الوحلية العديد من القرى.
وأوضحت السلطات أنّ الكارثة أوقعت أيضاً ما يزيد قليلاً عن مئة جريح.
وبحسب الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث فإنّ ثلاثة أشخاص قضوا في إقليم نيغروس أورينتال وثلاثة آخرين في جزيرة مينداناو بجنوب البلاد.
ودفعت الكارثة بأكثر من 17 ألف شخص إلى الفرار من منازلهم التي غمرتها المياه وانقطعت عنها الكهرباء.
و"ميجي" المعروفة في الفيليبين باسم "أغاتون" هي أول عاصفة استوائية كبرى تضرب البلاد هذا العام. وغالباً ما تضرب الفيليبين كوارث طبيعية.
-
أول صور للمشتبه به بإطلاق النار في نيويورك.. ومكافأة 50 ألف دولار لأي معلومات عنهأصيب نحو 10 أشخاص بالرصاص في محطة مترو أنفاق بروكلين، فيما عولج ما لا يقل عن 29 شخصا في المستشفيات القريبة من إصابات طفيفة أميركا
-
وزير مصري: "تسريبات الاختيار" كشفت بلطجة الإخوان وخططهم للتمكينأحداث المسلسل كشفت خطط الإخوان للسيطرة على الشباب ومراكز الشباب وتحويلها لمعسكرات تدريب على السلاح لعناصرها مصر
-
بايدن: ما يحصل في أوكرانيا إبادة جماعية والأدلة تتزايدبايدن إن "غزو بوتين لأوكرانيا رفع أسعار الوقود والمواد الغذائية في العالم أجمع" أميركا