.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فيديو يفطر القلب.. أم أوكرانية ترتمي فوق جثة ابنها

  • الخط
الأم الأوكرانية تبكي بعد العثور على جثة طفلها (رويترز)
الأم الأوكرانية تبكي بعد العثور على جثة طفلها (رويترز)

فيديو يفطر القلب.. أم أوكرانية ترتمي فوق جثة ابنها

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وثقت عدسات الكاميرا لحظة مؤلمة عندما اكتشفت أم أوكرانية جثة ابنها، ملقاة في بئر ضحلة بعد انسحاب القوات الروسية من بلدة بوزوفا قرب العاصمة كييف.

ولخصت المشاهد المؤلمة المأساة الإنسانية للحرب، حيث أظهرت البكاء الشديد للأم وهي تمسك الأنقاض والأوساخ المحيطة بالحفرة.

كذلك، بيّنت المقاطع الأم وهي تسحب جثة ابنها من البئر وتلفه في كيس أبيض، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وعند رؤية جسده الصغير، حاولت المرأة تجاوز طوق مؤقت من رجال الإنقاذ بالقوة، صارخة "لن أغادر".

الأم الأوكرانية تبكي بعد العثور على جثة طفلها (رويترز)
الأم الأوكرانية تبكي بعد العثور على جثة طفلها (رويترز)

كما تم العثور على جثة رجل آخر في البئر التي كانت موجودة خارج محطة وقود مدمرة على طول طريق الانسحاب الروسي في تلك المنطقة، بحسب وكالة فرانس برس.

بدوره، قال تاراس ديديتش، رئيس مجتمع دميتريفكا، في مقطع الفيديو إن الرجلين كانا من سكان القرية وعضوين في الدفاع الإقليمي.

إخراج جثة الطفل إضافة لجثتي رجلين (رويترز)
إخراج جثة الطفل إضافة لجثتي رجلين (رويترز)

ولم يتضح على الفور كيف مات الرجلين، لكن ديديتش قال للتلفزيون الأوكراني إنه تم العثور على قبر آخر به عشرات المدنيين يوم السبت الماضي في القرية بعد أن احتلت القوات الروسية المنطقة لعدة أسابيع.

وأوضح أن العدد الإجمالي للقتلى لم يتأكد بعد.

يذكر أن روسيا دأبت على نفي استهداف المدنيين كما اعتبرت أن توجيه الاتهام لها بارتكاب مجازر ومقابر جماعية "فبركات" تهدف إلى تشويه سمعتها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عودة ارتفاع معدل الإصابات اليومي بكورونا في الولايات المتحدة عودة ارتفاع معدل الإصابات اليومي بكورونا في الولايات المتحدة
اكتشف المزيد