أجب عن هذه الأسئلة.. واعرف عمر عقلك الحقيقي بدقائق!

يملك الملايين من الناس حول العالم عمراً بيولوجياً أو جسديا وعقلياً مختلفاً، ما يعني أنه يمكن أن تكون واحدًا منهم.

ولتحديد عمرك الحقيقي ما عليك سوى إجراء اختبار بسيط لدقائق قليلة، يحتوي على 10 أسئلة فقط.

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وتتعلق تلك الأسئلة البسيطة والسهلة بك وبشخصيتك،. ويمكنك البدء بالأسئلة مباشرة بعد قراءة القواعد، حتى تعرف كيفية العد وجمع إجاباتك في رقم سيحدد عمرك العقلي.

كما تحتاج إلى مراجعة جميع الأسئلة العشرة والإجابة عليها بصدق مع ملاحظة ألا تفكر في إجابتك، فكلما قل تفكيرك كان ذلك أفضل، وفقاً لموقع "factfactories".

ولكل إجابة رقمها الخاص، ستحصل على نقطة واحدة في كل مرة تختار إجابة وتضيفها إلى الإجابة التالية وهكذا.. اجمع الأرقام وانتقل إلى النتائج، لمعرفة عمرك العقلي الحقيقي.

السؤال 1

ما اللون الذي ستختاره، إذا كان عليك اختيار لون واحد فقط؟

1- أزرق

2- رمادي

3- زهري

4- أبيض



السؤال 2

إذا كان بإمكانك اختيار واحدة فقط من هذه الوجبات لتناولها الآن ، فما الوجبة التي ستختارها؟

1- همبرغر

2- وعاء من الحساء

3- بيتزا

4- مأكولات بحرية



السؤال 3

عندما تكون متصلاً بالإنترنت، ما الذي تفعله أكثر من غيره؟

1- تقضي وقتاً في Facebook و Instagram و Snapchat

2- قراءة المقالات والكتب الإلكترونية التحفيزية

3- تتحقق من آخر شائعات المشاهير

4- تتحقق من بريدك الالكتروني

السؤال رقم 4

إذا كان بإمكانك اختيار حيوان ليكون حيوانك المقرب، فأي حيوان سيكون؟

1- وحيد القرن

2- كسل

3- قرش

4- لست بحاجة إلى هذا



السؤال رقم 5

ما نوع الفيلم الذي ستشاهده إذا كنت ستقضي ليلة فيلم الليلة؟

1- فيلم رسوم متحركة

2- فيلم أكشن

3- كوميديا

4- دراما



السؤال رقم 6

دعنا نتخيل أنه يمكنك اختيار مهارة واحدة لتتعلمها الآن دون بذل أي جهد. أي واحد سوف تختار؟

1- تعلم لغة جديدة

2- تعلم رياضة جديدة

3- مهارات الإدارة

4- لوحة

السؤال رقم 7

ما هي عطلة أحلامك؟

1- عالم ديزني

2- Eurotrip

3- مدينة كبيرة

4- جزيرة استوائية أو كوخ في الغابة



السؤال رقم 8

كيف ستنفق المال إذا كنت فزت بورقة يانصيب؟

1- السفر حول العالم والاحتفال والذهاب للتسوق

2- شراء هدايا لأحبائك وإعادة تصميم المنزل

3- دفع الفواتير أو قروض الطلاب أو الرهن العقاري الخاص بك

4- ضعه في حساب توفير واحتفظ به لأطفالك

السؤال رقم 9

ماذا تفعل لو قمت بعمل تخريبي نتج عنه فوضى؟.. كن صادقا!

1- اتركها لشخص آخر لتنظيفها

2- تعرض تنظيفه، على آمل أن يقولوا لا

3- تنظيفه، لأنه خطأك

4- تنظيفه، لأن لا أحد سيفعل ذلك

*لقد وصلنا إلى السؤال الأخير والأكثر صعوبة على الإطلاق!

السؤال رقم 10

ما هو معنى الحياة؟

1- أن تكون سعيدا

2- أن تكون ناجحًا



* لقد انتهيت من الاختبار! دعنا نذهب إلى النتائج!

اجمع أرقامك واكتشف عمرك العقلي الحقيقي.

إذا كنت تمتلك:

10-19 نقطة .. 9 سنوات

ما يعني أن لديك الكثير من الطاقة، وأنت تفعل شيئًا دائمًا، ولا تنفد أفكارك أبدًا.

أنت تتفاعل عاطفيًا تمامًا مع كل حدث في حياتك اليومية، وتشعر دائمًا بتحسن بعد مشاركته مع شخص ما.

20-29 نقطة .. 15-19 سنة

أنت ترحب بالعواطف الجديدة، وترغب في استكشاف جميع المواقف المحتملة التي تحدث في حياتك، فكل ما تفعله هو البحث عن مكانك في العالم.

30-33 نقطة.. عمرك 20-29 سنة

هذا هو العصر الذي تتشكل فيه شخصيتك الحقيقية. أنت أكثر ثقة بنفسك، وتعرف دائما الشيء الصحيح الذي يجب عليك فعله، وهذا لا يعني بالضرورة أنك لا تعرف كيفية الاستمتاع أيضًا.

34-37 نقطة .. عمرك 29-55 سنة

أنت تعرف كيف تتحمل المسؤولية عن أفعالك، كما أنك على دراية بما يمكن أن تؤدي إليه أفعالك.

أنت تتعامل مع مشاعرك جيدًا. هذا هو الوقت المناسب لتتألق وتعيش الحياة التي طالما حلمت بها.

38-40 نقطة .. تبلغ من العمر 55 عامًا أو أكثر

تخلع قناعك وتظهر نفسك الحقيقية للعالم، أنت جاهز أخيرًا للاستمتاع بالأيام الذهبية، دون أي أفكار غير مرغوب فيها.

وبهذه الطريقة السهلة البسيطة تستطيع حساب عمر عقلك الحقيقي.