.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"سؤال مباشر" يستضيف معد ومقدم برنامج خطى العرب عيد اليحيى

  • الخط

"سؤال مباشر" يستضيف معد ومقدم برنامج خطى العرب عيد اليحيى

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يستضيف برنامج "سؤال مباشر" معد ومقدم برنامج "على خطى العرب" الدكتور عيد اليحيى، الذي أشار إلى أن الأنماط المعمارية في جبال السعودية مرتبطة بحضارات في العراق ومصر، وأن موضوع المدافن وعمارتها جذب انتباهه، ففي الجزيرة العربية أسرار لم تكتشف حتى الآن.

واعتبر اليحيى أن الذين خالفوا رأيه لجهة عمر القلم الثمودي، لم يقدموا دليلاً على ذلك.

وعن الانتقادات التي يتعرض لها قال اليحيى: "علم الأنثروبولجيا حساس، كذلك أقر بأنني ألحنت عند إلقائي الشعر الفصيح".

ولفت إلى أهمية الجزيرة العربية لما تختزنه من تاريخ زاخر وبيئة خصبة بالآثار، فما تم اكتشافه لا يمثل أكثر من 5% من الآثار السعودية.

ودعا اليحيى إلى تخصيص موازنة أكبر للتنقيب عن الآثار والاستعانة بفرق أجنبية متخصصة، مشيرا إلى إعجاب رئيس وزراء اليابان بالآثار السعودية أثناء زيارته الأخيرة إلى الرياض.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الساعة 60 | معركة ترسم مسار حرب أوكرانيا.. مقومات النصر بيد الروس الساعة 60 | معركة ترسم مسار حرب أوكرانيا.. مقومات النصر بيد الروس
اكتشف المزيد