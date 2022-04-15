"سؤال مباشر" يستضيف معد ومقدم برنامج خطى العرب عيد اليحيى

يستضيف برنامج "سؤال مباشر" معد ومقدم برنامج "على خطى العرب" الدكتور عيد اليحيى، الذي أشار إلى أن الأنماط المعمارية في جبال السعودية مرتبطة بحضارات في العراق ومصر، وأن موضوع المدافن وعمارتها جذب انتباهه، ففي الجزيرة العربية أسرار لم تكتشف حتى الآن.

واعتبر اليحيى أن الذين خالفوا رأيه لجهة عمر القلم الثمودي، لم يقدموا دليلاً على ذلك.

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وعن الانتقادات التي يتعرض لها قال اليحيى: "علم الأنثروبولجيا حساس، كذلك أقر بأنني ألحنت عند إلقائي الشعر الفصيح".

ولفت إلى أهمية الجزيرة العربية لما تختزنه من تاريخ زاخر وبيئة خصبة بالآثار، فما تم اكتشافه لا يمثل أكثر من 5% من الآثار السعودية.

ودعا اليحيى إلى تخصيص موازنة أكبر للتنقيب عن الآثار والاستعانة بفرق أجنبية متخصصة، مشيرا إلى إعجاب رئيس وزراء اليابان بالآثار السعودية أثناء زيارته الأخيرة إلى الرياض.