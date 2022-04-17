طريقة رؤيتك لهذه الصورة تكشف عما تبحث عنه في علاقتك بشريك حياتك!

صورة جديدة تحمل خدعة بصرية، نشرتها صحيفة "ذا صان" The Sun البريطانية، مشيرة إلى أن ترجمة بعض جوانب الصورة قد تشير إلى ما يبحث عنه متفحص الصورة من احتياجات تجاه شريك حياته.

فبحسب الصحيفة، فإن الصورة بها 5 صور داخلية، وما تقع عليه عيناك أولا قد يكشف عما تتمناه بشريك حياتك، بناءً على أول شيء تلاحظه في الصورة.

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فانظر إلى الصورة عزيزي القارئ وأفصح عما رأيت.

1- وجه الرجل

فإذا وقعت عيناك على وجه الرجل، فقد يشير ذلك إلى أنك تسعى جاهدا لتكون في موضع تقدير واحترام من قبل شريك حياتك والمحيطين بك.

ووفقًا لموقع Mind’s Journal، الذي نشر الصورة أولا، يمكنك قراءة الأشخاص الآخرين بسهولة إلا أنك تكشف عن جانب واحد فقط من شخصيتك، من أجل مساعدة الآخرين مثلك.

ويمكن أن تكون هذه المهارة الفريدة مفيدة للغاية. ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أنك مخادع. بل يعني ببساطة أنك حذر بشأن كيفية تقديم نفسك للمحيطين بك وكيف يرونك.

كذلك يمكن للأشخاص الذين يرون وجه الرجل أن يكونوا غامضين إلى حد ما، لذلك يجب أن تمنح شريك حياتك الفرصة لفهم عمق شخصيتك.

2- شخص يرتدي معطفا

إذا رأيت الرجل الذي يرتدي المعطف بالجانب الأيمن من الصورة، فأنت على الأغلب تحتاج لأن تشعر بالقبول. فإذا رأيته أولاً، فقد يكون ذلك بسبب وجود حزن عميق الجذور داخل قلبك.

فأنت على الأغلب لديك فهم واضح لواقع الحياة، بما في ذلك أهمية تحقيق التوازن بين السعادة والحزن.

وبحسب الموقع، فأنت تحتاج إلى الشعور بالقبول الكامل من شريك حياتك. أنت بحاجة إلى شخص يقدر فهمك العميق للحياة والموت ويرى الجمال الحقيقي في شخصيتك التي تنطوي على حزن دفين.

وربما كان لديك شركاء حياة سابقون لم يتمكنوا من فهم شخصيتك وكانوا حريصين على محاولة "إصلاحك".

3- رضيع على المنضدة

فإذا رأيت الرضيع على المنضدة، فعلى الأغلب أنت بحاجة إلى الشعور بالرعاية. وقد يظهر ذلك أنك تشعر بأنك قليل الحيلة في كل من علاقاتك العاطفية وعلاقاتك الاجتماعية في العموم.

وعلى الرغم من أنك تدرك كيفية الاعتناء بنفسك وتحمل المسؤولية، إلا أنك تكون دائم الشعور بأن الأمور قد تسوء في أي وقت.

وعادة ما تشعر بالقلق والتوتر وغالبًا ما تجد الراحة في البكاء كل حين.

وعلى الأغلب أنت بحاجة إلى شريك حياة محب، يهتم بك ويتفهم احتياجاتك، ويجعلك تشعر بالحماية في الحياة.

4- ساحر يرتدي قبعة ويقرأ الكتب

أما إذا كان أول ما لفتك هو الساحر الذي يرتدي قبعة طويلة مدببة ويقرأ الكتب في منتصف الصورة، فقد يشير ذلك إلى أن لديك فضولًا قويًا.

وقد يُظهر ذلك أيضًا أنك شخص روحاني. فأنت بحاجة إلى شريك حياة يتجاوب مع روحانياتك، حتى لو لم يكن لديه نفس القناعات.

كما أنك تنجذب إلى العقول التي لديها فضول حول الكون والحياة.

5- شخصان بالزي الأبيض

وأخيرا، فإذا كان أول ما جذبك في الصورة الشخصان بالزي الأبيض، فيجب أن تشعر بالتحدي. وقد يظهر ذلك أنك شخص عنيد يحب أن يتحكم في الحياة.

كما أنك تشعر أن الآخرين يجب أن يثقوا بك ويفعلوا الأشياء بطريقتك الخاصة، حتى يصبح كل شيء أسهل على الجميع.

وقد تكون أذكى شخص موجود في أي موقف تقع فيه، وتعرف جيدا كيف يجب أن تسير الأمور.

فأنت بحاجة إلى شريك حياة يتحداك. فبالرغم من أنك بحاجة إلى أن يكون شريكك معك، ويثق بك، ويدعمك، إلا أنك أيضًا تريد من شريك حياتك أن يتحداك، ويضع وجهات نظره في المقدمة عندما يرى أنك لست على صواب.

يجب عليك الابتعاد عن الشخص الخاضع لك، لأنك بحاجة إلى شخص لا يجاري أفكارك على طول الخط بل يتحداك، ولكنه أيضًا يدعمك.